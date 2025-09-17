El caso de los seis niños, incluido un bebé, que hallaron encerrados en una bodega de Milwaukee

Seis niños, entre ellos un bebé, fueron encontrados encerrados en una unidad de almacenamiento en Milwaukee durante la madrugada del 16 de septiembre de 2025.

El Departamento de Policía de Milwaukee arrestó a una mujer de 26 años y a un hombre de 33 en relación con el caso.

Los niños, con edades entre dos meses y nueve años, no presentaban heridas.

La Fiscalía del Condado de Milwaukee revisará posibles cargos contra los adultos arrestados.

El hallazgo de seis niños en una bodega de Milwaukee

La policía de Milwaukee llegó poco después de la 1:35 am a la unidad de almacenamiento, tras una llamada que informó que niños estaban siendo encerrados en el lugar.

Según un reporte del Milwaukee Journal Sentinel, al ingresar, los oficiales encontraron a seis niños —de 2 meses, 2, 3, 5, 7 y 9 años— dentro de la bodega.

Dos adultos, cuyos nombres aún se desconocen, fueron arrestados en conexión con el caso, según confirmó un portavoz del Departamento de Policía de Milwaukee al medio.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Milwaukee también acudió al lugar de los hechos para brindar atención y servicios a los menores afectados.

Lo que dijo la comunidad sobre los seis niños encontrados en una bodega

TMJ4 News reportó que algunos residentes habían notado la presencia recurrente de la familia. Una vecina contó que había visto lo que parecía ser una familia con niños entrando y saliendo del almacén desde el verano. Agregó que el grupo salía y entraba todas las mañanas y regresaban por la noche.

Donnie Earl, quien guarda su vehículo recreativo en el mismo sitio, cuestionó cómo una situación así pudo suceder en un lugar con cámaras de seguridad, cuyo monitoreo aún se investiga.

Otros vecinos aseguraron estar consternados por el hallazgo. Tonya Lowe expresó a Fox 6: "Me conmovió profundamente. No podía creerlo", señaló la mujer. "Les hemos fallado a estos niños. No tenemos por qué ser crueles, tratarlos como animales y encerrarlos en lugares donde no merecen estar".



