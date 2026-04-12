Papa León XIV Donald Trump critica al papa León XIV: lo acusa de "débil en materia de delincuencia" y "pésimo en política exterior" Donald Trump también sugirió que el nombramiento de León XIV como papa estuvo influido por su nacionalidad estadounidense y por una estrategia política del Vaticano hacia su administración.

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El presidente Donald Trump arremetió contra el papa León XIV este domingo 12 de abril de 2026 en su red social Truth Social, donde lo calificó como "débil en delincuencia" y "pésimo en política exterior", además de acusarlo de no respaldar su administración ni sus decisiones en materia de seguridad global.

En su mensaje, Trump afirmó que el pontífice "habla del 'miedo' a la Administración Trump", pero —según él— no menciona el temor que la Iglesia católica y otras organizaciones religiosas habrían vivido durante la pandemia de Covid-19, cuando, aseguró, se realizaron arrestos de sacerdotes y ministros por celebrar servicios religiosos incluso al aire libre y con distanciamiento.

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También aseguró preferir al hermano del papa, Louis, a quien describió como MAGA y alineado con su movimiento político.

El mandatario también cuestionó la postura del pontífice en temas internacionales, señalando que no apoya su enfoque frente a Irán y que "no quiere un papa que piense que Irán debería tener un arma nuclear".

Asimismo, criticó al papa por supuestamente condenar acciones militares de Estados Unidos en Venezuela, afirmando que se trató de operaciones contra un país que —según Trump— enviaba drogas y criminales hacia territorio estadounidense.

"Y no quiero un Papa que critique al Presidente de los Estados Unidos porque estoy haciendo exactamente lo que me eligieron, por una aplastante mayoría, estableciendo cifras récord de delincuencia y creando el mejor mercado de valores de la historia", agregó.

El presidente también sugirió que el nombramiento de León XIV como papa estuvo influido por su nacionalidad estadounidense y por una estrategia política del Vaticano hacia su administración.

"Leo debería estar agradecido", escribió Trump, al afirmar que su elección no figuraba entre los favoritos para el cargo. "Si yo no estuviera en la Casa Blanca, Leo no estaría en el Vaticano".

Además, lo acusó de reunirse con figuras asociadas a la izquierda política estadounidense como simpatizantes de Obama, lo que —según él— demostraría un sesgo ideológico en su postura.

"Leo debería enmendar su papel como Papa, usar el sentido común, dejar de complacer a la izquierda radical y concentrarse en ser un gran Papa, no un político. ¡Le está haciendo mucho daño y, lo que es más importante, le está haciendo daño a la Iglesia Católica!", escribió el presidente Trump.

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¿Quién es el papa León XIV?

El actual papa es León XIV (Pope Leo XIV) fue elegido en 2025 tras la muerte de Francisco.

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Se trata de Robert Francis Prevost, un cardenal de origen estadounidense (también con ciudadanía peruana), que asumió el pontificado el 8 de mayo de 2025 y actualmente es el líder de la Iglesia católica y obispo de Roma.

Es considerado el primer papa estadounidense y ha mantenido una línea de continuidad con las reformas de su predecesor, con énfasis en temas sociales y de justicia global.