enfermeras Finaliza huelga de enfermeras en Nueva York: aprueban nuevo contrato laboral tras meses de negociación Huelga de enfermeras en Nueva York termina tras acuerdo laboral con aumentos y mejoras, conoce qué fue lo que se acordó:

Video 22 días de huelga; récord en Nueva York: enfermeras marchan a la oficina de la gobernadora

Las enfermeras de un gran sistema hospitalario de Nueva York aprobaron el sábado un nuevo contrato, votando para poner fin a una importante huelga de enfermería después de más de un mes.

Más de 4000 enfermeras del sistema privado NewYork-Presbyterian se declararon en huelga el 12 de enero. Se prevé que vuelvan al trabajo la próxima semana. El sindicato, la Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York, informó que el 93 % de sus miembros en NewYork-Presbyterian votaron a favor de ratificar el contrato de tres años.

Otros dos grandes sistemas hospitalarios privados, Montefiore y Mount Sinai, pusieron fin a la huelga de sus enfermeras a principios de este mes al firmar acuerdos contractuales con el mismo sindicato.

“Estamos muy contentos con las victorias que logramos, y ahora comienza la lucha para hacer cumplir estos contratos y responsabilizar a nuestros empleadores”, dijo la presidenta del sindicato Nancy Hagans en un comunicado el sábado.

NewYork-Presbyterian afirmó que esperaba con ansias el regreso de sus enfermeras y que el contrato "refleja nuestro respeto por ellas y el papel fundamental que desempeñan como parte de nuestros excepcionales equipos de atención".

Ambas partes anunciaron el viernes que habían llegado a un acuerdo provisional. Los miembros del sindicato votaron al respecto el viernes y el sábado.

Video Enfermeros de Montefiore y Mount Sinai aprueban acuerdo; NewYork-Presbyterian rechaza la oferta



Las disposiciones incluían mejoras de personal, aumentos superiores al 12% en tres años y salvaguardas en el uso de inteligencia artificial, según el sindicato.

El sindicato ha declarado que la huelga afectó inicialmente a unas 15.000 enfermeras en Montefiore, Mount Sinai y NewYork-Presbyterian. Afectó solo a algunos centros de los tres sistemas y no a ningún hospital municipal.

Durante la huelga, Montefiore, Mount Sinai y NewYork-Presbyterian contrataron a miles de enfermeras temporales, transfirieron a algunos pacientes y cancelaron algunos procedimientos. Los hospitales insistieron en que estaban brindando atención sin problemas, incluyendo cirugías complejas. Sin embargo, algunos pacientes vulnerables y sus familias comentaron que algunas tareas rutinarias demoraban más .

Los huelguistas se quejaron de la carga de trabajo inmanejable y acusaron a los hospitales de intentar reducir las prestaciones sanitarias. Los hospitales refutaron estas afirmaciones y afirmaron que las exigencias del sindicato eran exorbitantes.

Las enfermeras de algunos hospitales Mount Sinai y Montefiore también se declararon en huelga en 2023. Esa huelga terminó en tres días.

