Impuestos Propinas y horas extra: el alivio fiscal de Trump que millones no verán en sus impuestos estatales En los estados que no se ajustan a los cambios federales, los trabajadores que reciben una deducción federal por propinas u horas extra aún deberán pagar impuestos estatales sobre esos ingresos.

Video Temporada de impuestos en 2026: Guía para entender los cambios hechos por Donald Trump

A medida que se acerca la fecha límite para declarar impuestos, se espera que millones de estadounidenses reclamen nuevas deducciones en el impuesto federal sobre la renta por propinas y horas extra, disponibles por primera vez bajo una amplia ley fiscal aprobada por el presidente Donald Trump.

Pero muchas personas no obtendrán esas mismas deducciones cuando completen sus declaraciones estatales. Esto se debe a que cada estado decide si adopta o no los cambios fiscales federales, y muchos han optado por no hacerlo.

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En los estados que no se ajustan a los cambios federales, los trabajadores que reciben una deducción federal por propinas u horas extra aún deberán pagar impuestos estatales sobre esos ingresos.

La fecha límite para presentar la declaración es el próximo miércoles 15 de abril, tanto para el gobierno federal como para la mayoría de los estados.

Esto es lo que hay que saber sobre los impuestos estatales sobre la renta y sus deducciones:

41 estados gravan salarios y sueldos

En la mayoría de los estados, las personas deben completar dos formularios de impuestos distintos. Primero, el formulario federal. Luego, el estatal. El orden importa, porque la mayoría de los estados utiliza las cifras del formulario federal como punto de partida para calcular los impuestos estatales.

Ocho estados no aplican impuesto sobre la renta: Alaska, Florida, New Hampshire, Nevada, Dakota del Sur, Tennessee, Texas y Wyoming. El estado de Washington grava las ganancias de capital, pero no los salarios. Missouri grava los salarios, pero no las ganancias de capital.

La mayoría de los estados siguen gravando propinas y horas extra

Solo alrededor de media docena de estados están replicando la ley de Trump al ofrecer exenciones fiscales sobre propinas y horas extra o sobre intereses de préstamos para vehículos nuevos ensamblados en EEUU.

Las tres deducciones están disponibles para los contribuyentes estatales en Idaho, Iowa, Montana, Dakota del Norte y Oregon. Colorado ofrece las deducciones por propinas y préstamos para autos, pero no la de horas extra. Alabama solo ofrece la deducción por préstamos para autos.

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En varios estados, las leyes aplican automáticamente los cambios fiscales federales a los impuestos estatales, salvo que el gobernador y el legislativo decidan lo contrario —como hicieron las autoridades de Colorado con la deducción por horas extra—. Pero en la mayoría, las deducciones solo están disponibles si se actualizan las leyes estatales, como ocurrió en Idaho.

Arizona, un caso atípico

Los formularios estatales en Arizona incluyen deducciones por propinas, horas extra, préstamos para autos y para personas mayores, basadas en una orden ejecutiva de noviembre de la gobernadora demócrata Katie Hobbs. Ella asumió que el legislativo, controlado por republicanos, aprobaría después una ley para formalizarlas.

Pero la ley estatal no ha cambiado. Hobbs vetó dos proyectos porque incluían disposiciones para adoptar también recortes fiscales corporativos de Trump. Y los legisladores no han aprobado un tercer intento.

“Es una situación extraordinariamente inusual”, dijo Adam Chodorow, profesor de derecho en la Universidad Estatal de Arizona y especialista en legislación fiscal.

“Probablemente veremos a muchas personas deduciendo propinas y horas extra sin tener derecho legal a hacerlo”, señaló. “Pero el propio gobierno estatal les está indicando que lo hagan”.

Aún es posible que Arizona apruebe una ley que permita oficialmente esas deducciones; incluso podría hacerlo con efecto retroactivo, después de la fecha límite.

Deducciones frustradas en dos estados

Los trabajadores que reciben propinas y los que hacen horas extra estuvieron cerca de obtener beneficios fiscales este año en algunos estados adicionales.

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Carolina del Sur extendió el plazo para solicitar devoluciones hasta el 15 de octubre para dar tiempo al legislativo —controlado por republicanos— a sumarse a las deducciones federales. La propuesta fue aprobada en la Cámara, pero rechazada en el Senado estatal.

En Wisconsin, el legislativo aprobó proyectos para permitir esas deducciones, pero el gobernador demócrata Tony Evers los vetó el 3 de abril.

En algunos estados, habrá que esperar

Las autoridades de Georgia, Indiana y Michigan aprobaron leyes que permitirán deducciones por propinas y horas extra a partir del año fiscal 2026. Eso significa que no están disponibles para quienes presentan ahora sus declaraciones de 2025.

Oregón, por su parte, podría moverse en la dirección contraria. Un proyecto pendiente ante la gobernadora demócrata Tina Kotek eliminaría la deducción por préstamos de autos y algunos beneficios fiscales corporativos a partir de 2026.

Otros estados aún podrían decidir si adoptan o no estas deducciones para el año fiscal 2026.

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