Impuestos Millones de personas podrán recibir aún un reembolso por el covid: mira si calificas y cómo hacerlo La interpretación de una norma tributaria hecha por un tribunal abre la puerta a posibles reembolsos de impuestos para quienes hayan recibido multas o cobro de intereses en sus declaraciones de rentas.

Video ITIN: qué es y para qué sirve este número en Estados Unidos

Decenas de millones de contribuyenes podrían tener derecho a reembolsos de impuestos o la condonación de multas e intereses que el Servicio de Recaudación de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés) les impuso durante la desastrosa época de la pandemia del Covid-19, que duró casi tres años y medio desde enero de 2020, asegura el Defensor del Contribuyente, una agencia gubernamental que promueve los derechos de los ciudadanos ante el servicio tributario.

No obstante, indica el Defensor, esta compesación no se entregará automáticamente, por lo que los contribuyentes que aspiren a algún reembolso deberán presentar una solicitud para tal fin, en la mayoría de los casos antes del 10 de julio de 2026.

PUBLICIDAD

La oportunidad surge de una reciente decisión judicial de noviembre de 2025, que interpretó una disposición legal tributaria que regula los aplazamientos de los plazos de presentación y pago en caso de desastres. La norma, vigente cuando se declaró desastre federal por el Covid-19, establece "el aplazamiento automático de los plazos de presentación y pago durante el período en que la declaración de desastre federal esté vigente, más 60 días", afirma el Defensor del Contribuyente.

La declaratoria federal de desastre por la pandemia del Covid-19 se extendió del 20 de enero de 2020 hasta el 11 de mayo de 2023, por lo que el plazo de 60 días adicionales extiende el lapso hasta el 10 de julio de 2023, con fines tributarios.

Según el razonamiento del tribunal "los plazos de presentación y pago se aplazaron durante todo ese período y, en consecuencia, las declaraciones de impuestos y los pagos que vencían en cualquier momento dentro de ese plazo no se consideraron atrasados hasta después del 10 de julio de 2023".

Y añade el Defensor que "según la lógica del tribunal, el IRS no debería haber impuesto multas por presentación o pago atrasados durante ese período de tres años y medio, ni haber cobrado intereses sobre esos montos".

En sus alegatos, el gobierno interpretó la ley de aplazamiento de manera más restrictiva y no estuvo de acuerdo con que dicha ley suspendiera las obligaciones de presentación y pago durante tres años y medio. Se espera que el Departamento de Justicia apelará la decisión, y podría tomar varios años hasta que los tribunales resuelvan la disputa.

PUBLICIDAD

Para los contribuyentes, dicha consideración sobre los plazos para imponer multas les daría derecho a reembolsos o reducción de determinados importes liquidados durante el período del Covid-19, entre los que se incluyen:

Sanciones impuestas por no presentar las declaraciones a tiempo, no pagar los impuestos o no realizar los pagos a cuenta.

Intereses que comenzaron a devengarse antes de lo debido, o que no se devengaron en absoluto.

Intereses por pago en exceso correspondientes al período de desastre 2020-2023.

Los contribuyentes afectados representan una amplia muestra representativa de la población, entre los que se incluyen personas físicas, pequeñas empresas, grandes corporaciones, patrimonios y fideicomisos.

"La cuestión afecta a los contribuyentes con obligaciones relacionadas con los impuestos sobre la renta, el trabajo, sucesiones, donaciones e impuestos especiales. También puede afectar a los contribuyentes que hayan presentado con retraso declaraciones de información internacional, lo que puede acarrear sanciones importantes incluso cuando no se adeude ningún impuesto", indica el Defensor del Contribuyente.

Y se subraya que muchos contribuyentes afectados por este asunto tienen ingresos bajos o moderados. Estos contribuyentes suelen contar con menos posibilidades de contar con representación profesional y de estar al tanto de novedades legales complejas como esta.