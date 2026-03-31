Irán

¿Qué piden los soldados que combaten en Irán? Pete Hegseth fue a Medio Oriente y visitó al Ejército

El secretario de Defensa estuvo el pasado fin de semana en Medio Oriente, aunque por seguridad no reveló la zona exacta en donde se reunió con militares

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Por:N+ Univision
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El secretario de Defensa, Pete Hegseth, informó este martes 31 de marzo de 2026 que estuvo en Medio Oriente, aunque por seguridad no reveló la ubicación exacta, donde se reunió con el Ejército de Estados Unidos, que combate en la guerra en Irán.

Hegseth dijo durante un encuentro con medios de comunicación que se reunió con soldados, quienes le manifestaron lo que necesitan ahora que están en combate.

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¿Qué pidieron los soldados a Pete Hegseth?

Pete Hegseth tuvo un encuentro con la prensa este martes, donde reveló que fue a Medio Oriente el pasado fin de semana. “Tuve la oportunidad de visitar a nuestras tropas que combaten en la operación Furia épica”.

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El secretario de Guerra explicó que “el sábado estuvimos recorriendo las instalaciones del Comando Central durante casi medio día. Por motivos de seguridad operativa, para que esas tropas no se conviertan en blanco de ataques, no voy a revelar los nombres de los lugares ni de las bases donde estuve. Basta con decir que el viaje fue un honor”.

“Le pregunté a cada joven estadounidense: ‘¿Qué necesitas?’, y nadie dijo ‘mejor equipamiento’, nadie dijo ‘condiciones de vida más cómodas’, nadie dijo ‘mándenme de vuelta a casa’, afirmó Hegseth.

En cambio, aunque el secretario de Defensa reconoció que “queremos todas esas cosas, ellos también las quieren”, aseguró que “lo que esos estadounidenses me dijeron, jóvenes y mayores, oficiales y suboficiales, hombres y mujeres, negros y blancos, fue: ‘Cumplamos con la misión’”.

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