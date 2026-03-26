Noticias ¿Por qué una familia de Kentucky rechazó 26 millones de dólares por parte de su propiedad? La razón no es el dinero La familia Huddleston explicó por qué no vendió parte de sus tierras a una empresa de IA. Su motivo va más allá de lo económico

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Una familia en Kentucky rechazó una oferta de 26 millones de dólares por parte de sus tierras que le hizo una empresa vinculada al sector de la inteligencia artificial que buscaba poner en marcha un proyecto para transformar la zona. Y el motivo no fue el monto económico que le ofrecieron.

Según reportes de Local 12 News y WXIX, la familia Huddleston posee cerca de 1,200 acres en las afueras de Maysville, tierras que han trabajado durante generaciones. La propuesta contemplaba la compra de aproximadamente 900 acres para desarrollar un centro de datos.

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El interés de la empresa —incluida en la lista Fortune 100, aunque no fue identificada públicamente— refleja la creciente demanda de grandes extensiones de terreno para infraestructura tecnológica, especialmente vinculada a centros de datos.

La oferta superaba ampliamente el valor promedio de la tierra en la zona, estimado en unos $6,000 por acre, y buscaba adquirir alrededor de dos tercios de la propiedad de Ida Huddleston, de 82 años.

Más allá del dinero: las razones de una familia para rechazar una oferta millonaria

La familia asegura que el rechazo no tiene que ver con el monto ofrecido, sino con el valor histórico, agrícola y emocional de la tierra, además de preocupaciones por el impacto ambiental del proyecto. “Hay que quedarse, conservar y alimentar a la nación”, dijo a medios locales Delsia Bare, hija de la dueña.

Bare explicó que la propiedad ha sido trabajada por generaciones, incluso durante la Gran Depresión, cuando sus familiares cultivaban alimentos en un contexto de grave escasez. Para ellos, la tierra es parte de su identidad y sustento.

Huddleston afirmó que su intención es preservar ese legado y transmitirlo a futuras generaciones. “Lo que tengo aquí no tiene precio”, dijo al rechazar la venta.

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La familia también expresó dudas sobre los beneficios del centro de datos y cuestionó las promesas de desarrollo económico asociadas al proyecto.

Además, señalaron posibles efectos ambientales. Estudios citados en los reportes indican que este tipo de instalaciones puede generar alto consumo de agua, ruido constante y contaminación.