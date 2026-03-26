fotos Adolescentes reciben libertad condicional tras crear con IA fotos de sus compañeras desnudas Los jóvenes crearon alrededor de 350 imágenes manipuladas, en las que aparecen al menos 59 menores de edad, de las que tomaron sus fotos de redes sociales como Instagram y TikTok.

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Dos adolescentes fueron condenados a libertad condicional tras admitir que crearon imágenes falsas de desnudos de sus compañeras de clase utilizando inteligencia artificial en una escuela privada de Pensilvania, un caso que dejó secuelas emocionales profundas en decenas de víctimas.

Los jóvenes, que tenían 14 años cuando ocurrieron los hechos, reconocieron haber generado cerca de 350 imágenes manipuladas, en las que aparecen al menos 59 menores de edad.

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Para elaborarlas, usaron fotografías obtenidas de anuarios escolares, redes sociales como Instagram y TikTok, además de capturas de chats y videollamadas, que luego combinaron con contenido explícito de adultos entre 2023 y 2024.

La audiencia, abierta de forma excepcional, reunió a más de 100 estudiantes y padres de la Lancaster Country Day School, quienes escucharon los testimonios de las afectadas. Las víctimas describieron efectos como ansiedad, pérdida de confianza, problemas escolares y temor constante a que las imágenes resurjan en el futuro.

Algunas jóvenes relataron el impacto traumático de tener que identificar sus rostros en imágenes pornográficas ante las autoridades. También señalaron cambios significativos en su vida diaria, como abandonar la escuela o requerir terapia para poder continuar con actividades cotidianas.

Durante el proceso, los acusados no ofrecieron disculpas ni asumieron responsabilidad directamente ante el juez, lo que fue criticado por la corte. No obstante, la defensa de uno de ellos envió un comunicado en el que afirmó que su cliente estaba "sumamente arrepentido por su participación en las imágenes generadas por IA y muy apenado por cualquier daño que haya causado".

El juez Brown impuso a cada uno 60 horas de servicio comunitario, la prohibición de acercarse a las víctimas y el pago de una compensación cuya cifra no fue revelada. Señaló que, de haber sido mayores de edad, habrían enfrentado prisión estatal y les pidió aprovechar esta oportunidad para reflexionar sobre sus acciones.

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Deepfakes desatan escándalo y demandas en EEUU

El caso de Pensilvania surge en medio de nuevas acciones legales por el uso indebido de IA. En Tennessee, tres adolescentes demandaron a xAI por presuntamente generar imágenes sexuales falsas con la herramienta Grok, y buscan convertir el proceso en una demanda colectiva.

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El escándalo también provocó protestas, cargos penales y la salida de directivos en la escuela involucrada. El abogado Nadeem Bezar adelantó que prepara acciones legales para esclarecer responsabilidades.

Ante el aumento de estos casos, el presidente Donald Trump impulsó una ley que prohíbe difundir contenido íntimo sin consentimiento y obliga a retirarlo en 48 horas.