Por qué cerraron casi 200 tiendas de la popular cadena OXXO en el norte de México

Video Se cumple un año de la presunta ejecución extraoficial de cinco personas en Nuevo Laredo: ¿en qué va el caso?

La transnacional mexicana FEMSA informó que cerró de forma temporal 191 sucursales de su cadena de tiendas de conveniencia en la fronteriza Nuevo Laredo, Tamaulipas, colindante con Texas, por el clima de inseguridad en la región.

De acuerdo con un comunicado enviado a Univision Noticias por la empresa, que también es propietaria de la embotelladora de Coca Cola en México junto con The Coca Cola Company, las 191 tiendas de la cadena OXXO se mantienen sin operación desde el 26 de julio.

PUBLICIDAD

También suspendió siete gasolineras de la cadena OXXO Gas que operan de forma conjunta a sucursales de las tiendas.

La empresa dijo que el 29 de julio sostuvo una reunión con autoridades estatales para garantizar la seguridad de sus trabajadores.

“Estamos avanzando en accionables que nos permitan garantizar la seguridad de nuestros colaboradores y reanudar las operaciones”, dijo el área de Comunicación Corporativa a Univision Noticias.

AMLO revela reporte de FEMSA sobre inseguridad en Nuevo Laredo

Ante el recrudecimiento de la violencia en Tamaulipas, el presidente Andrés Manuel López Obrador difundió este miércoles un informe sobre las conversaciones de FEMSA con el gobierno de Tamaulipas.

El mandatario expuso que, de acuerdo con el reporte, la Secretaría de Seguridad de Tamaulipas recomendó a FEMSA implementar sus propias medidas de seguridad interna y compartir los protocolos con las autoridades.

El informe detalla que, en la reunión del 29 de julio, representantes de FEMSA y de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), autoridades estatales y federales acordaron la implementación de distintas medidas para reforzar la seguridad.

Entre las medidas acordadas están la instalación de botones de pánico y cámaras externas en las tiendas OXXO; la creación de un comité para restablecer las condiciones de seguridad y la realización de patrullajes en los establecimientos de FEMSA y otras empresas.

El reporte difundido por el presidente sostiene que FEMSA implementó el cierre de sus tiendas y gasolineras al no existir condiciones de seguridad para proteger a 20 de sus empleados.

PUBLICIDAD

Asesinan a líder empresarial que denunció extorsiones a negocios en Nuevo Laredo

En su conferencia, López Obrador respondió preguntas sobre el asesinato el martes del líder empresarial Julio Almanza Armas, presidente de la Federación Estatal de las Cámaras de Comercio (Fecanaco).

El 29 de julio Almanza había denunciado que la iniciativa privada en Nuevo Laredo era “rehén” de extorsiones de los grupos criminales que operan en la ciudad colindante con Laredo, Texas.

Almanza fue asesinado durante un ataque armado en la fronteriza Matamoros, Tamaulipas, colindante con Brownsville. El líder empresarial se había convertido en una voz crítica que regularmente denunciaba el acoso criminal de la delincuencia organizada en la región.

Tras el homicidio, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) exigió a las autoridades castigar el crimen e intensificar las acciones para garantizar la seguridad en México.

Mira también: