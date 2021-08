Policía que mató a un hombre con discapacidad en un Costco es acusado de homicidio involuntario

“Cuando haya motivos para creer que se ha cometido un delito, buscaremos justicia", dijo el fiscal estatal Rob Bonta. “De eso se tratan exactamente estos cargos: hacer justicia después de una revisión independiente y exhaustiva de las pruebas y de la ley. En última instancia, cualquier pérdida de vidas es una tragedia y tener una licencia para portar un arma no significa que no sea responsable de cómo la usa. No importa quién sea usted, nadie está por encima de la ley”, enfatizó el funcionario.