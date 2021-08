Policías mataron a un hispano frente a su familia: el perturbador tiroteo captado por cámaras corporales

Mientras un telefonista de la estación de los Alguaciles en el Este de Los Ángeles tomaba su reporte, Ordaz intervino y describió su situación mental: “He estado consumiendo drogas… y no me he bañado en unos días”. También advirtió que tenía una navaja “tan grande como un cuchillo de carnicero”. Ordaz y su hermana estaban dentro de su auto, un Chevrolet Cruze 2013 color oro.