Noticias Avión de combate F-35 estadounidense aterriza de emergencia durante misión militar en Irán El capitán Tim Hawkins, portavoz del Comando Central de Estados Unidos, informó este jueves que uno de sus aviones de combate realizó un aterrizaje de emergencia durante una misión militar de la Operación Furia Épica.

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El capitán Tim Hawkins, portavoz del Comando Central de Estados Unidos, informó este jueves 19 de marzo de 2026 que uno de sus aviones de combate F-35 realizó un aterrizaje de emergencia durante una misión militar relacionada con Irán.

El incidente ocurre en un contexto de creciente tensión en la región en medio de la ofensiva militar entre Estados Unidos e Israel contra Irán -llamada Operación Furia Épica- y tras un reciente accidente aéreo que dejó víctimas mortales entre las fuerzas estadounidenses.

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¿Qué pasó con el avión F-35?

De acuerdo con Hawkins, el F-35 habría presentado complicaciones tras sobrevolar territorio iraní, lo que obligó al piloto a ejecutar un aterrizaje de emergencia en una base aérea regional de Estados Unidos.

Versiones preliminares señalan que la aeronave pudo haber sido alcanzada por tropas iraníes; sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente.

“Tenemos conocimiento de informes que indican que un avión F-35 estadounidense realizó un aterrizaje de emergencia en una base aérea regional de Estados Unidos después de completar una misión de combate sobre Irán”, declaró el portavoz ante medios de comunicación.

El funcionario aseguró que el aterrizaje se realizó sin mayores contratiempos y que el piloto se encuentra en condición estable. Hasta el momento, no se ha confirmado si había más personal militar a bordo de la aeronave al momento del incidente.

“ La aeronave aterrizó sin problemas y el piloto se encuentra en condición estable”, reiteró Hawkins.

Investigación en curso

El portavoz subrayó que el caso permanece bajo investigación, por lo que aún no se han determinado las causas exactas del aterrizaje de emergencia. “Este incidente está bajo investigación”, puntualizó.

Cabe recordar que la semana pasada otra aeronave militar estadounidense, dedicada al reabastecimiento de combustible, se estrelló en el espacio aéreo de Irak, provocando la muerte de seis soldados.

JICM