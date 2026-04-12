Noticias Juez federal determina que el Pentágono violó orden sobre acceso de la prensa El juez Paul Friedman falló por segunda vez en favor de The New York Times y ordenó restituir las credenciales de siete de sus reporteros.

Video Periodistas abandonan el Pentágono tras nuevas restricciones impuestas por el gobierno de EE. UU.

Un juez federal determinó que el Departamento de Defensa incumplió una orden previa al mantener restricciones al acceso de periodistas en el Pentágono, lo que representa un nuevo revés para la política de la administración de Donald Trump hacia los medios.

El juez Paul Friedman falló por segunda vez en favor de The New York Times y ordenó restituir las credenciales de siete de sus reporteros, al considerar que las nuevas normas implementadas por el equipo del secretario de Defensa, Pete Hegseth, intentaban evadir el fallo emitido el 20 de marzo.

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En esa resolución previa, el tribunal ya había señalado que la política de acreditación del Pentágono violaba derechos constitucionales como la libertad de expresión y el debido proceso.

Friedman sostuvo que el Departamento no puede reinstaurar una política ilegal bajo el argumento de que se trata de medidas "nuevas", y subrayó que su decisión aplica a todas las partes reguladas. También advirtió que el acceso otorgado bajo las reglas actuales no se compara con el que los periodistas tenían anteriormente.

El Departamento de Defensa, a través de su portavoz Sean Parnell, rechazó el fallo y anunció que apelará la decisión. Afirmó que la dependencia ha cumplido con las órdenes judiciales, restituyendo credenciales y ajustando su política para atender las preocupaciones del tribunal, al tiempo que mantiene su obligación de garantizar la seguridad del complejo militar.

Sin embargo, los abogados de The New York Times sostuvieron que el Pentágono violó la orden "tanto en la letra como en el espíritu", al imponer restricciones como la obligación de que los reporteros estén acompañados por escoltas y al intentar regular prácticas periodísticas como el uso de fuentes anónimas.

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Esto fue lo que pasó con los periodistas

La disputa se remonta a octubre, cuando periodistas de diversos medios abandonaron el Pentágono en protesta por las nuevas reglas. En diciembre, el diario presentó una demanda contra el Departamento de Defensa y su titular para impugnar la política.

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El contexto está marcado por una relación tensa entre Trump y los medios desde el inicio de su segundo mandato, con demandas contra periódicos como The New York Times y The Wall Street Journal, así como recortes a medios públicos.

El juez Friedman consideró que la política del Pentágono busca excluir a periodistas críticos y favorecer a medios afines a la administración, lo que calificó como una forma de discriminación por motivos de opinión.

Actualmente, el grupo de prensa dentro del Pentágono está integrado en su mayoría por medios conservadores que aceptaron las nuevas condiciones, mientras que otros, como Associated Press, continúan cubriendo temas militares desde fuera del edificio.

El juez también subrayó que, en medio de recientes operaciones militares en países como Irán y Venezuela, es fundamental garantizar el acceso a la información, al recordar que una prensa libre es clave para la seguridad nacional y la rendición de cuentas del gobierno.