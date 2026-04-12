Noticias

Juez federal determina que el Pentágono violó orden sobre acceso de la prensa

El juez Paul Friedman falló por segunda vez en favor de The New York Times y ordenó restituir las credenciales de siete de sus reporteros.

N+ Univision y AP picture
Por:N+ Univision y AP
add
Síguenos en Google
Video Periodistas abandonan el Pentágono tras nuevas restricciones impuestas por el gobierno de EE. UU.

Un juez federal determinó que el Departamento de Defensa incumplió una orden previa al mantener restricciones al acceso de periodistas en el Pentágono, lo que representa un nuevo revés para la política de la administración de Donald Trump hacia los medios.

El juez Paul Friedman falló por segunda vez en favor de The New York Times y ordenó restituir las credenciales de siete de sus reporteros, al considerar que las nuevas normas implementadas por el equipo del secretario de Defensa, Pete Hegseth, intentaban evadir el fallo emitido el 20 de marzo.

PUBLICIDAD

En esa resolución previa, el tribunal ya había señalado que la política de acreditación del Pentágono violaba derechos constitucionales como la libertad de expresión y el debido proceso.

Friedman sostuvo que el Departamento no puede reinstaurar una política ilegal bajo el argumento de que se trata de medidas "nuevas", y subrayó que su decisión aplica a todas las partes reguladas. También advirtió que el acceso otorgado bajo las reglas actuales no se compara con el que los periodistas tenían anteriormente.

Más sobre Pentágono

Pentágono pierde batalla legal: juez respalda a The New York Times por acceso a la prensa
2 mins

Pentágono pierde batalla legal: juez respalda a The New York Times por acceso a la prensa

Estados Unidos
Pentágono pide 200 mil millones de dólares para guerra con Irán
2 mins

Pentágono pide 200 mil millones de dólares para guerra con Irán

Estados Unidos
EEUU realizará pruebas de láser antidrones tras cierres del espacio aéreo en Texas
2 mins

EEUU realizará pruebas de láser antidrones tras cierres del espacio aéreo en Texas

Estados Unidos
Revelan otro posible crimen de guerra en ataque a "narcolancha" de Venezuela: caso de supuesta perfidia, según fuentes
4 mins

Revelan otro posible crimen de guerra en ataque a "narcolancha" de Venezuela: caso de supuesta perfidia, según fuentes

Estados Unidos
El Pentágono se retracta del acuerdo de culpabilidad con 3 acusados por el ataque a las Torres Gemelas: ¿por qué han tardado más 20 años en llevarlos a juicio?
6 mins

El Pentágono se retracta del acuerdo de culpabilidad con 3 acusados por el ataque a las Torres Gemelas: ¿por qué han tardado más 20 años en llevarlos a juicio?

Estados Unidos
El autor intelectual del ataque contra las Torres Gemelas y dos de sus cómplices llegan a un acuerdo de culpabilidad que les evitará la pena de muerte
2 mins

El autor intelectual del ataque contra las Torres Gemelas y dos de sus cómplices llegan a un acuerdo de culpabilidad que les evitará la pena de muerte

Estados Unidos
EEUU intercepta misiles balísticos en el Mar Rojo y mata a rebeldes hutíes
3 mins

EEUU intercepta misiles balísticos en el Mar Rojo y mata a rebeldes hutíes

Estados Unidos
Biden ordena ataque contra grupo pro-iraní tras atentado con dron que dejó a tres soldados estadounidenses heridos en Irak
2 mins

Biden ordena ataque contra grupo pro-iraní tras atentado con dron que dejó a tres soldados estadounidenses heridos en Irak

Estados Unidos
El Pentágono pide al Congreso más dinero para prepararse ante una posible confrontación con China
4 mins

El Pentágono pide al Congreso más dinero para prepararse ante una posible confrontación con China

Estados Unidos
Primera audiencia pública sobre ovnis en el Congreso en 50 años
2 mins

Primera audiencia pública sobre ovnis en el Congreso en 50 años

Estados Unidos

El Departamento de Defensa, a través de su portavoz Sean Parnell, rechazó el fallo y anunció que apelará la decisión. Afirmó que la dependencia ha cumplido con las órdenes judiciales, restituyendo credenciales y ajustando su política para atender las preocupaciones del tribunal, al tiempo que mantiene su obligación de garantizar la seguridad del complejo militar.

Sin embargo, los abogados de The New York Times sostuvieron que el Pentágono violó la orden "tanto en la letra como en el espíritu", al imponer restricciones como la obligación de que los reporteros estén acompañados por escoltas y al intentar regular prácticas periodísticas como el uso de fuentes anónimas.

Video Juez federal prohíbe despedir a empleados federales durante cierre del gobierno: las noticias del día

Esto fue lo que pasó con los periodistas

La disputa se remonta a octubre, cuando periodistas de diversos medios abandonaron el Pentágono en protesta por las nuevas reglas. En diciembre, el diario presentó una demanda contra el Departamento de Defensa y su titular para impugnar la política.

PUBLICIDAD

El contexto está marcado por una relación tensa entre Trump y los medios desde el inicio de su segundo mandato, con demandas contra periódicos como The New York Times y The Wall Street Journal, así como recortes a medios públicos.

El juez Friedman consideró que la política del Pentágono busca excluir a periodistas críticos y favorecer a medios afines a la administración, lo que calificó como una forma de discriminación por motivos de opinión.

Actualmente, el grupo de prensa dentro del Pentágono está integrado en su mayoría por medios conservadores que aceptaron las nuevas condiciones, mientras que otros, como Associated Press, continúan cubriendo temas militares desde fuera del edificio.

El juez también subrayó que, en medio de recientes operaciones militares en países como Irán y Venezuela, es fundamental garantizar el acceso a la información, al recordar que una prensa libre es clave para la seguridad nacional y la rendición de cuentas del gobierno.

Video ¿La popularidad y aceptación de Trump bajo? ¿Hay quiebre permanente ante críticas de MAGA? Opinión
Relacionados:
Noticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
LALOLA
Gratis
El candidato honesto
Tráiler: ¿Quieres ser...mi novia?
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX