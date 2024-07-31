Cambiar Ciudad
11 de Septiembre

El autor intelectual del ataque contra las Torres Gemelas y dos de sus cómplices llegan a un acuerdo de culpabilidad que les evitará la pena de muerte

Los acuerdos fueron celebrados previos al juicio con Khalid Shaikh Mohammad, Walid Muhammad Salih Mubarak Bin 'Attash y Mustafa Ahmed Adam al Hawsawi, tres de los coacusados en el caso del 11 de septiembre, informó el Pentágono

Univision
El Pentágono informó este miércoles que alcanzó un acuerdo de culpabilidad con el autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Khalid Sheikh Mohammed, y otros dos de sus cómplices, todos presos en Guantánamo.

"Los términos y condiciones específicos de los acuerdos previos al juicio no están disponibles para el público en este momento", indicó el Departamento de Defensa estadounidense en un comunicado. El acuerdo fue negociado por la Autoridad Convocante de las Comisiones Militares, Susan Escallier, dijo el Pentágono.

Los acuerdos fueron celebrados previos al juicio con Khalid Shaikh Mohammad, Walid Muhammad Salih Mubarak Bin 'Attash y Mustafa Ahmed Adam al Hawsawi, tres de los coacusados en el caso del 11 de septiembre, informó el Departamento de Defensa de EEUU.

“Los tres acusados, junto con Ali Abdul Aziz Ali y Ramzi Bin al Shibh, fueron inicialmente acusados conjuntamente y procesados el 5 de junio de 2008, y luego volvieron a ser acusados conjuntamente y procesados por segunda vez el 5 de mayo de 2012, en relación con su presunta participación en los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos”, dice el escueto comunicado.

Los acusados evitarán la pena de muerte

Los acuerdos con Mohammed y otros dos cómplices hacen que los casos, que llevan años estancados en maniobras judiciales previas al proceso mientras los acusados permanecían detenidos en la base militar estadounidense de Guantánamo, en territorio de Cuba, avancen hacia su resolución.

El diario The New York Times informó que Mohammed, Walid bin Attash y Mustafa al-Hawsawi habían acordado declararse culpables a cambio de una sentencia de cadena perpetua en lugar de seguir un proceso que podía aplicarles la pena de muerte.

Los fiscales habían detallado esa propuesta en una carta el año pasado, pero la iniciativa acusadora dividió a las familias de las víctimas en los ataques del 11 de septiembre de 2001, y algunos todavía quieren que los acusados afronten la pena máxima.

El acuerdo de Estados Unidos con los hombres para que se declaren culpables se produce más de 16 años después de que comenzara su procesamiento por el atentado de Al Qaeda, y más de 20 años después de que los militantes estrellaran contra edificios aviones comerciales secuestrados, matando a casi 3,000 personas.

