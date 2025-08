Estados Unidos podría enfrentar un cierre parcial de Gobierno si no logra un acuerdo sobre el presupuesto antes del 30 de septiembre. Ante la inminencia de este escenario, el lunes dos líderes demócratas del Senado y la Cámara de Representantes enviaron una carta a sus pares republicanos solicitando una reunión esta misma semana para encontrar una salida y evitar la paralización estatal.

¿Qué es un cierre de gobierno y por qué podría suceder?

Un cierre parcial del gobierno federal ocurre cuando el Congreso no aprueba, a tiempo, las leyes y resoluciones de gasto necesarias para financiar las operaciones estatales.

En este contexto, de acuerdo con AP la Cámara de Representantes y el Senado, ambos bajo control republicano, han presentado proyectos de ley que buscan financiar al gobierno, pero no han contado con el apoyo demócrata suficiente. Lo anterior se debe a que las propuestas plantean el aumento en los fondos de defensa y reducen el gasto en salud, educación y asistencia social.

De acuerdo con The New York Times los demócratas han denunciado que esta estrategia dificulta cualquier avance hacia un acuerdo bipartidista y temen que la administración use posibles recortes adicionales para anular fondos ya aprobados por el Congreso.