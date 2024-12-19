Qué implica un 'cierre' parcial del gobierno de EEUU y qué podría afectar

Video ¿Qué es un cierre de gobierno y cómo te puede afectar? Te explicamos

El gobierno federal está una vez más ante la puerta de un 'cierre' parcial que podría afectar a trabajadores faltando apenas días para Navidad y generar preocupación entre los millones de personas que dependen del cheque del Seguro Social y ayudas para pasar el mes.

Es un escenario que se ha visto ya varias veces en los últimos años. El más reciente había sido en septiembre. Los legisladores fracasan en aprobar el presupuesto en el momento debido y 'patean' el asunto con una medida temporal que permite que el gobierno federal siga operando en lo que dan luz verde a un proyecto amplio y formal de financiamiento.

Era lo que planificaban hacer otra vez en esta ocasión, pero palabras del presidente electo, el republicano Donald Trump, y de cercanos suyos como el millonario Elon Musk descarrilaron el potencial acuerdo.

Buscaban extender el nivel de financiamiento actual hasta marzo y evitar un 'cierre' parcial de oficinas federales, pero Trump y Musk se quejaron argumentando que el plan que se pensaba llevar a votación contenía partidas de dinero innecesarias. Musk, que dio millones de dólares para la campaña de Trump, aparece cada vez más cerca del mandatario electo y tiene el encargo —junto al exaspirante presidencial Vivek Ramaswamy— de liderar un grupo externo bautizado como Departamento de Eficiencia Gubernamental que recomendará cómo recortar el gasto.

En este punto no queda claro cómo procederá el líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, Mike Johnson. Él tenía previsto llevar el plan a votación usando un mecanismo que permite hacerlo de forma más rápida con el apoyo demócrata.

El tiempo corre y a las 12:01 de la mañana del sábado se acabará el financiamiento que había sido aprobado temporalmente en septiembre pasado. ¿Qué pasará entonces? Aquí lo explicamos.

Qué es un 'cierre' parcial del gobierno federal

Muchas agencias federales y sus programas dependen del financiamiento anual que aprueba el Congreso, explica el Comité para un Presupuesto Federal Responsable (CRFB por su sigla en inglés). El problema es que ese proceso es largo y suele trabarse.

El Congreso tiene que aprobar cada año un presupuesto y enviarlo al escritorio del presidente para que sea promulgado. Es un plan enorme, que se divide en 12 proyectos de presupuesto diferentes.

En este momento, el Congreso no ha aprobado ninguno de los 12 proyectos de presupuesto del año fiscal 2025. Es importante aclarar que se trata del gasto discrecional, pues existe un gasto que por ley ya es obligatorio. En este especial te ayudamos a entender cómo se divide.

Entonces, cuando se produce un 'cierre' porque los legisladores fracasaron en aprobar un financiamiento, así sea de forma temporal, las agencias federales deben paralizar las funciones no esenciales que se alimenten del dinero discrecional hasta que se les apruebe dinero.

Muy importante: los servicios esenciales, como los relacionados con la seguridad pública y el tráfico aéreo, y los programas obligatorios, como los cheques del Seguro Social, no se ven afectados por un 'cierre' parcial del gobierno federal.

Qué servicios y ayudas se ven afectados durante un 'cierre' parcial del gobierno federal

Si llegara a concretarse un 'cierre' parcial, CFRB explica que cada agencia federal desarrollar un plan, que toma como referencia lo que hicieron en 'cierres' previos y es coordinado con la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB por su sigla en inglés).

En esos planes, las agencias miran qué funcionen deben suspender temporalmente. Eso puede llevar a que algunos trabajadores tengan que suspender también sus labores, o lo que en inglés se conoce como furlough.

Los servicios esenciales no se pueden ver afectados: porque como mencionamos arriba están relacionados con la seguridad. CFRB detalla que, en 'cierres' anteriores, las labores relacionadas con la protección fronteriza, la atención en hospitales, el tráfico aéreo, el mantenimiento del orden y la seguridad, y el suministro de electricidad han sido catalogados como servicios esenciales. También se ha considerado como esencial el trabajo de algunos funcionarios legislativos y judiciales.

Todo lo relacionado con gasto obligatorio tiene que seguir saliendo: aquí entran los beneficios del Seguro Social, Medicare y Medicaid. También se consideran en este renglón actividades que se pagan con las tarifas que pagan los usuarios y que no necesitan de financiamiento del Congreso, como los servicios de inmigración financiados con los fees que se pagan por las visas. Y, por último, los programas que usualmente ya tienen dinero aprobado, como algunos de la Administración para la Salud de los Veteranos, tampoco se deben ver afectados.

CRFB tiene esta lista de qué ha ocurrido en el pasado con programas clave para muchas personas:

El Seguro Social y Medicare: los cheques se siguieron enviando, pero se suspendió en ese entonces la emisión de nuevas tarjetas. "Aunque es poco probable que suceda nuevamente, durante el 'cierre' de 1995-1996, no se dio atención de forma temporal a más de 10,000 solicitantes de Medicare por día", dijo CRFB.

El Programa de Ayuda Nutricional Suplementaria (SNAP en inglés), conocido como 'cupones para alimentos': este es un programa obligatorio, pero las operaciones que se necesitan para enviar esta ayuda podría verse afectada si un 'cierre' en ciertos casos. Ha habido ocasiones en las que el Congreso ha aprobado un presupuesto de forma temporal y ha autorizado al Departamento de Agricultura (encargado del programa SNAP) a enviar la ayuda de los 'cupones de alimentos' solo en los 30 días que sigen al inicio del 'cierre'. En el 'cierre' de 2018-2019, el Departamento de Agricultura envió los 'cupones de alimentos' correspondientes a febrero un poco antes de que comenzara ese mes, pero no pudo enviar los de marzo, explica CRFB.

El tráfico aéreo: en el 'cierre' de 2018-2019 se registraron dificultades porque hubo controladores aéreos y agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA en inglés) que tuvieron que trabajar sin que les pagara. Hubo filas más largas en los aeropuertos y, por ejemplo, no se permitió la entrada ni salida de aviones desde el concurrido aeropuerto de LaGuardia en Nueva York ante la ausencia de una decena de controladores aéreos. En época navideña, esto puede convertirse en un problema fuerte para muchos viajeros.

¿Ha habido 'cierres' parciales del gobierno en el pasado?

Antes de la década de 1980 no se producían 'cierres' parciales del gobierno federal si no se llegaba a aprobar su financiamiento. Pero el entonces fiscal general, Benjamin Civiletti, opinó varias veces en 1980 y 1981 que las agencias del gobierno no podían operar legalmente durante un lapso de tiempo en el que no hubiese sido aprobado un presupuesto en el Congreso.

Desde entonces, los funcionarios federales han operado bajo el entendimiento de que hay excepciones para funciones que son esenciales para la seguridad pública y el deber constitucional.

Ha habido 22 momentos desde 1976 en los que se ha producido ese lapso de tiempo sin un presupuesto aprobado. En 10 de esas ocasiones se ha pedido a parte de los trabajadores suspender sus funciones.

Pero los 'cierres' más significativos se han dado desde la presidencia de Bill Clinton, cuando el entonces portavoz Newt Gingrich y su mayoría conservadora en la Cámara Baja comenzaron a demandar recortes presupuestarios.

El 'cierre' más prolongado ha sido uno que se produjo entre 2018 y 2019, cuando el entonces presidente, Donald Trump, y los demócratas se enfrascaron en una pelea por su exigencia de tener financiamiento para un muro fronterizo.

Duró 35 días, durante la Navidad, pero fue solo un 'cierre' parcial del gobierno federal porque el Congreso había aprobado algunas partidas de presupuesto para financiar partes del aparato gubernamental.

Esta nota contiene información de AP.

