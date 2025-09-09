Cambiar Ciudad
Estados Unidos de América

Corte Suprema permite a Trump congelar temporalmente fondos para ayuda exterior que habían sido aprobados por el Congreso

La orden del alto tribunal es temporal, aunque sugiere que los magistrados revocarán la decisión de un tribunal inferior de que la retención de la financiación era probablemente ilegal.

Univision
El presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, permitió este martes temporalmente al gobierno de Donald Trump congelar casi 5,000 millones de dólares en ayuda exterior que habían sido previamente aprobados por el gobierno.

En Estados Unidos, es el Congreso quien decide a dónde va el dinero.

Roberts actuó solo sobre la apelación de emergencia del gobierno ante la Corte Suprema.

La orden del alto tribunal es temporal, aunque sugiere que los magistrados revocarán la decisión de un tribunal inferior de que la retención de la financiación era probablemente ilegal.

En breve más información.

Estados Unidos de América

