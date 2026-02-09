Congreso de Estados Unidos

El Congreso toma testimonio a Ghislaine Maxwell, cómplice de Jeffrey Epstein

El Comité de Supervisión de la Cámara, liderado por los republicanos, está investigando las conexiones de Epstein con figuras poderosas y cómo se manejó la información sobre sus delitos.

Video "¿Cree que usted es el diablo?": Surge video inédito de entrevista de Steve Bannon a Jeffrey Epstein

Ghislaine Maxwell, cómplice del fallecido Jeffrey Epstein, se dispone a ser interrogada a puerta cerrada por el Congreso de Estados Unidos este mismo lunes, aunque se espera que invoque su derecho a no responder preguntas.

Maxwell, quien cumple 20 años de prisión por tráfico de menores para Epstein, debe comparecer desde prisión en una videoconferencia ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

Aunque no se esperan nuevos procesamientos en Estados Unidos tras la reciente publicación de millones de archivos gubernamentales sobre Epstein, numerosos líderes políticos y empresariales se han visto envueltos en escándalos o han dimitido tras revelarse sus vínculos con el delincuente sexual convicto.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, liderado por los republicanos, está investigando las conexiones de Epstein con figuras poderosas y cómo se manejó la información sobre sus delitos.

¿Puede Ghislaine Maxwell invocar la 5ª

Enmienda?

Epstein fue condenado en 2008 por solicitar a una menor. Sus amplios vínculos con los ricos y poderosos del mundo, especialmente tras su liberación en 2009, se han vuelto políticamente explosivos en todo el mundo.

Murió en prisión en 2019 mientras esperaba su juicio por tráfico de menores, en lo que fue reportado por las autoridades como un suicidio.

Los abogados de Maxwell han presionado al Congreso para que le otorgue inmunidad para poder testificar sin riesgos legales para ella, pero los legisladores se negaron.

Sin esa protección, su equipo legal afirmó que invocaría su derecho a la no autoincriminación.

"Proceder en estas circunstancias no serviría de nada más que de puro teatro político", declararon sus abogados en una carta.

Aunque la declaración se realizará a puerta cerrada, el representante demócrata Ro Khanna publicó una carta con las preguntas que pretendía hacerle a Maxwell incluso si se negaba a responder. Algunas de ellas hacen referencia a los vínculos de Trump con Epstein y Maxwell.

Otros se centran en cuatro "cómplices", así como en otros 25 hombres que presuntamente "abusaron sexualmente de menores en la isla de Epstein".

¿Por qué Maxwell cree que supuestos abusadores de menores en la isla de Epstein no han sido acusados?

Una de las preguntas es: "¿Por qué cree que no fueron acusados?".

La administración Trump ya ha sido criticada por la gestión de su caso.

El año pasado, Maxwell fue trasladada a una prisión de mínima seguridad en Texas tras reunirse dos veces con el fiscal general adjunto Todd Blanche, quien anteriormente se desempeñó como abogado personal del presidente estadounidense Donald Trump.

El propio Trump estuvo relacionado con Epstein durante mucho tiempo, pero no ha sido citado a declarar por el Comité de Supervisión, dirigido por miembros de su Partido Republicano.

Trump no ha sido acusado de ningún delito penal relacionado con las actividades de Epstein.

También se espera que el comité tome declaración al expresidente Bill Clinton y a su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, ambos demócratas.

Los Clinton han pedido que sus declaraciones se celebren públicamente para evitar que los republicanos politicen su testimonio.

Video Bill y Hillary Clinton testificarán ante la Cámara de Representantes por el caso Jeffrey Epstein
