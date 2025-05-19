Cómo el plan de Trump en el Congreso tocará los impuestos y a inmigrantes sin Seguro Social ni 'green card'

Nota: este artículo recoge qué se aprobó finalmente en el Congreso. También lo puedes encontrar bajo el título El pago de impuestos al IRS con la nueva ley: escalas tributarias, crédito por hijo, Seguro Social, propinas y horas extra.

El proyecto de ley con el que los republicanos buscan avanzar la agenda de Donald Trump fue aprobado por la Cámara de Representantes. Cambios y medidas con los impuestos federales son un foco principal del plan que según estimaciones de expertos elevará la deuda de Estados Unidos en al menos $3.3 billones (trillion en inglés) en casi una década.

PUBLICIDAD

Los republicanos proponen recortes a Medicaid y al programa de ayuda de alimentos SNAP para contrarrestar el impacto del proyecto en el déficit de Estados Unidos, justo cuando el país perdió la última calificación crediticia perfecta en medio de la preocupación por la enorme deuda de unos $36 billones y las constantes diferencias en el Capitolio federal.

El plan también contempla acabar con incentivos, mayormente energéticos, del gobierno de Joe Biden y endurecer los requisitos de créditos tributarios para cerrar su acceso a algunos inmigrantes sin un número de Seguro Social o residencia permanente. Aquí explicamos 8 de esas propuestas tributarias como actualmente está redactado el proyecto.

Mira también: