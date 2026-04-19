Noticias Ocho niños mueren en un episodio de violencia familiar en Luisiana; sospechoso abatido por la policía El jefe de policía, Wayne Smith, informó que el ataque ocurrió alrededor de las 06:00 de la mañana. Según detalló, la escena del crimen es amplia y compleja, ya que abarca tres ubicaciones distintas, lo que ha dificultado el procesamiento inicial de la investigación

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Un hecho de extrema violencia sacudió la mañana del domingo 19 de abril de 2026 a la ciudad de Shreveport, en el estado de Luisiana, donde ocho niños de entre uno y 14 años perdieron la vida en un incidente vinculado a violencia doméstica. Autoridades locales confirmaron que, en total, 10 personas fueron alcanzadas por disparos.

El jefe de policía, Wayne Smith, informó que el ataque ocurrió alrededor de las 06:00 de la mañana. Según detalló, la escena del crimen es amplia y compleja, ya que abarca tres ubicaciones distintas, lo que ha dificultado el procesamiento inicial de la investigación.

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Escena extensa y bajo investigación

Smith describió el caso como uno de los más impactantes que han enfrentado las autoridades en la zona. Indicó además que algunos de los menores heridos o fallecidos tenían relación familiar con el presunto agresor, lo que refuerza la hipótesis de un episodio de violencia doméstica.

Las autoridades continúan recabando evidencia para esclarecer lo ocurrido y reconstruir la secuencia de los hechos en los distintos puntos involucrados en Luisiana.

Persecución y muerte del sospechoso

El presunto tirador fue localizado posteriormente y murió tras ser abatido por la policía durante una persecución vehicular que se extendió hacia la ciudad de Bossier City. De acuerdo con la Policía Estatal de Luisiana, el enfrentamiento incluyó la participación de agentes, aunque ninguno resultó herido.

La policía estatal también informó que fue solicitada por el departamento de Shreveport para colaborar en la investigación, a través de sus detectives especializados.

Las autoridades pidieron a la población que, en caso de contar con imágenes, videos o cualquier dato relevante, lo compartan con los investigadores para apoyar el esclarecimiento del caso. Mientras tanto, el incidente continúa siendo analizado como una de las escenas más complejas registradas recientemente en la región.

JICM