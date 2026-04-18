Noticias Nueva York inaugura su primer centro de descanso para repartidores El centro también funcionará como punto de encuentro y organización para los repartidores, quienes aspiran a replicar este modelo en otras zonas; la apertura se suma a otras acciones recientes de la ciudad contra abusos en plataformas digitales, demandas y acuerdos millonarios por robo de salarios.



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En las calles de Manhattan, donde el ritmo de las entregas nunca se detiene, una necesidad largamente ignorada encontró por fin respuesta.

Durante años, repartidores improvisaron espacios para hacer pausas entre pedidos: estaciones de metro, vestíbulos abiertos o cualquier rincón disponible. Hoy, esa escena comienza a cambiar con la apertura del primer centro de descanso para trabajadores de reparto en Nueva York, un paso inédito en la ciudad.

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De la pandemia a una solución concreta

La idea nació en plena crisis sanitaria, cuando la demanda de entregas a domicilio creció de forma exponencial, pero las condiciones para quienes sostenían ese servicio no mejoraron. Gustavo Ajche, en inmigrante guatemalteco y cofundador de Los Deliveristas Unidos, reveló a The Washington Post que siempre imaginaron un lugar donde pudieran sentarse, cargar sus dispositivos o simplemente tomar un café.

Cinco años después, ese proyecto se materializó el 7 de abril de 2026 con la inauguración de un centro ubicado en Broadway, cerca del Ayuntamiento. La iniciativa, impulsada originalmente por el senador Chuck Schumer con fondos federales de infraestructura, enfrentó retrasos administrativos y objeciones locales antes de concretarse.

Espacio funcional, aunque incompleto

El nuevo centro ofrece áreas para descanso, carga de bicicletas eléctricas y teléfonos, así como apoyo para resolver conflictos laborales. Sin embargo, al momento de su apertura aún no contaba con electricidad ni servicios sanitarios, lo que evidencia los retos pendientes.

Aun así, organizaciones como Workers Justice Project consideran el espacio un avance significativo. Según The Washington Post, este tipo de iniciativas buscan responder a una fuerza laboral compuesta en su mayoría por inmigrantes, que realiza millones de entregas semanales en la ciudad.

Punto de partida para más cambios

El centro también funcionará como punto de encuentro y organización para los repartidores, quienes aspiran a replicar este modelo en otras zonas como el Bronx y el Upper West Side. La apertura se suma a otras acciones recientes de la ciudad contra abusos en plataformas digitales, incluyendo demandas y acuerdos millonarios por robo de salarios.

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Mientras tanto, en medio del tránsito constante de bicicletas y mochilas térmicas, el nuevo espacio representa algo más que un lugar físico: marca el inicio de una infraestructura pensada, por fin, para quienes mantienen en movimiento la vida cotidiana de Nueva York.

JICM