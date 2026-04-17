Noticias Policía a caballo persigue y detiene a ladrón en pleno centro de Manhattan Desde el Departamento de Policía destacaron que sus oficiales están preparados para actuar “ya sea a pie o a caballo”, reafirmando su compromiso con la seguridad ciudadana

Video Policía Montado a Caballo Detiene a Sospechoso de Robo

Un insólito robo ocurrido en la ciudad de Nueva York desató una rápida y llamativa respuesta policial que terminó con la captura del sospechoso y la recuperación de un bolso sustraído.

El hecho tuvo lugar el pasado miércoles 15 de abril de 2026 cerca de la calle West 72, donde un hombre arrebató las pertenencias de una persona y emprendió la huida.

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Respuesta inmediata de la policía montada

La reacción de las autoridades no se hizo esperar. Un oficial de la unidad montada inició la persecución a bordo de su caballo, llamado “ Kelly”, siguiendo el rastro del presunto ladrón a lo largo de la vía; la intervención combinó rapidez y coordinación, demostrando la efectividad de este tipo de patrullaje en zonas urbanas.

Durante la persecución, un testigo logró identificar al sospechoso y proporcionó información crucial que permitió a los agentes interceptarlo. Gracias a esta colaboración, el bolso fue recuperado y el individuo detenido sin mayores incidentes.

El papel destacado del caballo “Kelly”

El caballo “Kelly” fue reconocido por su desempeño durante el operativo, ganándose la atención en redes sociales, donde el video del momento exacto se viralizó rápidamente.

Desde e l Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York destacaron que sus oficiales están preparados para actuar “ya sea a pie o a caballo”, reafirmando su compromiso con la seguridad ciudadana a través de una publicación en la red social X.

JICM