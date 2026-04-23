Control de Inmigración y Aduanas (ICE) Ni liberada ni deportada: La prolongada pesadilla de Deisy Rivera tras su detención por agentes migratorios La salvadoreña Deisy Rivera, detenida en un centro migratorio en El Paso, Texas, desde hace más de una semana, vive días de zozobra y frustración, entre avisos de liberación que luego no se concretaron, y temidas amenazas de deportación a México que finalmente se debieron a "un error", según informaron las autoridades a su abogado. Mientras, la inmigrante, esposa de una sargento del Ejército, sigue esperando una respuesta judicial que la libere de su detención.

Por: Ernesto Tovar Síguenos en Google

Video “Realmente no entiendo la situación”: Sargento del Ejército habla del arresto por ICE de su esposa Deisy Rivera

La inmigrante salvadoreña Deisy Rivera Ortega permanecía este jueves detenida en un centro migratorio en El Paso, Texas, por noveno día consecutivo, tras dos jornadas de supuestas liberaciones y posteriores avisos de deportación a México que no ocurrieron porque se debieron a supuestos "errores" de parte de las autoridades migratorias, según le fue informado al abogado de Rivera, Matthew Kozik.

"Estamos de regreso a la casilla uno", dijo el abogado Kozik a N+ Univision, respecto a la situación legal de Rivera, que ve cómo se prolonga su pesadilla mientras espera por una decisión judicial que la saque del centro de detención.

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Kozik explicó que están "a la espera" de que un tribunal responda a un pedido de habeas corpus presentado hace una semana —que actualizaron este jueves con un par de nuevos escritos—, mientras también se plantea que se ofrezca un dictamen para Rivera sobre su solicitud de ' Parole In Place' ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), en su condición de esposa de un militar activo, el sargento del Ejército de primera clase José Serrano, un militar con tres despliegues en Afganistán.

Las autoridades aseguraron al defensor que Rivera tendrá derecho a las protecciones legales correspondientes como la oportunidad de impugnar ante un juez de inmigración una eventual orden de deportación, y de apelar una orden de expulsión ante una junta para tal fin.

Sin emabrgo, "por desgracia, aún no se le ha concedido una audiencia ante ningún tribunal. Y eso es un problema. Si el tribunal no toma medidas pronto, presentaremos lo que se conoce como un recurso de mandamus para exigirle que actúe en su caso", advirtió Kozik.

Rivera está "devastada"

El letrado aseguró que Deisy Rivera está "devastada, después de que se le dijo que sería liberada ayer (miércoles), para luego informarle que fue un error".

Y sobre su condición física, Kozik dijo que "no se me ha informado de algún problema sobre su salud".

Respecto a su esposo, el sargento Serrano, "está batallando, pero afortunadamente el Ejército lo ha apoyado y oficiales líderes vendrán a El Paso este viernes para entender por qué la esposa del sargento está detenida, y para intentar su liberación", aseguró Kozik. "Vienen a Fort Bliss para ayudar a facilitar su puesta en libertad, ya que coinciden en que esto es inapropiado".

Si este caso no sale victorioso, todos los cónyuges de miembros del servicio militar que tengan antecedentes migratorios están sujetos a ser deportados. De eso se trata este caso. Abogado Matthew Kozik

En opinión del asesor legal, "este caso no se parece a ningún otro, porque se trata de la esposa de un miembro del Ejército que estaba haciendo todo lo correcto para estar aquí legalmente. No tiene antecedentes penales, al contrario de lo que dice ICE. No se encuentra en el país de manera ilegal, porque quienes están aquí ilegalmente no pueden trabajar ni vivir en una base militar como ella lo ha hecho".

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Kozik afirma que ese contexto "hace que esta decisión no tenga precedentes: que el Departamento de Inmigración, el DHS e ICE hayan mentido sobre sus antecedentes penales. Han dicho que está en el país de manera ilegal. No está en el país de manera ilegal porque, como saben, ¿cuántas personas que están aquí de manera ilegal trabajan en una instalación militar?".

La descripción que el abogado hace del caso señala que las autoridades migratorias "interrumpieron el proceso para que ella pudiera convertirse en residente permanente legal. La privaron de ese proceso. Y si esto se convierte en... si este caso no sale victorioso, todos los cónyuges de miembros del servicio militar que tengan antecedentes migratorios están sujetos a ser deportados. De eso se trata este caso".