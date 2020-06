Murió desangrado y por daños en los órganos tras dos balazos: la autopsia a Rayshard Brooks

Howard, no obstante, criticó la forma en que los agentes de policía manejaron el tiroteo que acabó con la vida de Brooks y dijo que la decisión de presentar cargos podría tomarse a mediados de esta semana.

La alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, dijo el sábado que no creía que el tiroteo estuviera justificado. La jefa de policía Erika Shields, que se unió al departamento como oficial de policía en 1995, renunció.

"Durante más de dos décadas, he servido junto a algunas de las mejores mujeres y hombres en el Departamento de Policía de Atlanta. Debido a un amor profundo y permanente por esta ciudad y este departamento, me ofrecí a dar un paso al costado como jefe de policía. APD (Atlanta Police Department) tiene mi apoyo total... Tengo fe en la alcaldesa, y es hora de que la ciudad avance y cree confianza entre la policía y las comunidades a las que sirve", señaló Shields en un comunicado difundido este sábado.

La viuda de Brooks, Tomika Miller, dijo en una declaración a CBS News, que su exmarido no representaba ningún peligro y la policía no tenía razón de dispararle. "Fue asesinado. No hay justificación", dijo conmovida. "Quiero que vayan a la cárcel", dijo Miller con relación a los dos policías implicados en la muerte de Brooks.