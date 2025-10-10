Cambiar Ciudad
Reportan muertos tras una gran detonación en fábrica de explosivos militares en Tennessee

Las autoridades indicaron a medios locales que al menos 19 personas se encuentran desaparecidas tras la explosión que ocurrió poco antes de las 8 am, hora local, en Accurate Energetic Systems (AES), en la zona de Bucksnort.

Varias personas murieron y más de una decena se encuentran desaparecidas tras una gran explosión en una empresa militar de fabricación de explosivos en Tennessee.

Las autoridades indicaron a medios locales que al menos 19 personas se encuentran desaparecidas tras la fuerte detonación que ocurrió poco antes de las 8 am, hora local, en Accurate Energetic Systems (AES), en la zona de Bucksnort.

AES se especializa en el desarrollo, la fabricación, la manipulación y el almacenamiento de productos y explosivos para los mercados militar, aeroespacial y de demolición comercial.

Las autoridades indicaron que la explosión ocurrió cerca de la hora del cambio de turno, por lo que podría haber habido más gente entrando y saliendo de la fábrica.

Más información en breve.

