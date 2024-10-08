La muerte lenta del gigante de las papas fritas: 400 despidos en una semana

Video ¿Agobiado por los precios altos? Estas tiendas minoristas han bajado el costo de algunos productos

La principal productora de papas fritas congeladas del país, Lamb Weston, y también una de las mayores suplidoras del producto a cadenas de comida rápida, restaurantes y supermercados, va a cerrar su planta de procesamiento más antigua y a recortar su fuerza laboral en un 4%.

Se trata de una respuesta al enfriamiento de la demanda del alimento en las cadenas de comida rápida.

La planta de procesamiento que será cerrada, ubicada en Connell, Washington, es la más cara de operar de las 15 instalaciones que la empresa mantiene en el país, las cuales también verán reducciones en sus cronogramas de producción, mientras que el recorte de empleos superará los 400, además de la eliminación de puestos vacantes.

Al momento del anuncio, la empresa con sede en Eagle, Idaho, empleaba a 10,700 personas. Lamb Weston también mantiene operaciones en Argentina, Chile, China, Canadá y varios países de la Unión Europea.

Más papas fritas que las que el público quiere comer

En un comunicado su director ejecutivo Tom Werner, la compañía explicó que la oferta sigue excediendo la demanda, causando problemas de costos. "Creemos que la situación seguirá siendo débil durante el resto del año fiscal 2025", dijo Werner.

Lamb Weston se une al grupo de compañías productoras de alimentos que apelan al cierre de instalaciones costosas de operar y al despido de empleados, a fin de reducir su oferta.

La caída de la demanda de las papas fritas congeladas en los últimos años se debe a que los precios de los restaurantes han aumentado más rápido que los de los supermercados, enfriando la demanda en las cadenas de comida rápida.

El tráfico de clientes a las cadenas de comida rápida cayó un 2% el último trimestre y un 3% el anterior en comparación con los mismos períodos del año pasado, según Lamb Weston.

El 14% de la producción de Lamb Weston está destinada a suplir a McDonald's, por lo que un enfriamiento en la demanda del gigante de la comida rápida crea problemas para el suplidor.

Las cadenas de comida han tratado de contrarrestar la caída en la demanda con ofertas más económicas. McDonald's por ejemplo, ofrece un menú de $5 que incluye una hamburguesa con queso o un sándwich de pollo acompañado con papas fritas pequeñas, cuatro piezas de nuggets de pollo y un refresco pequeño.

Aunque los menús económicos ayudan a las cadenas de comida rápida, hacen poco por ayudar al suplidor de papas fritas. “Muchas de estas ofertas de menús promocionales hacen que los consumidores cambien de papas medianas a papas pequeñas”, explicó Werner la semana pasada en una conferencia telefónica.

Otro de los problemas que enfrenta Lamb Weston es el de que si bien los consumidores están dando la espalda a las cadenas de comida rápida, no están cocinando papas fritas congeladas en sus hogares. Según cifras de Lamb Weston, alrededor del 80% de las papas fritas que se consumen en Estados Unidos proceden de cadenas de comida rápida.

