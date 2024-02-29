La respuesta de Wendy's a la polémica sobre sus "precios dinámicos"

Video La inseguridad obliga al cierre de una tienda In-N-Out en California, ¿es culpa de las leyes?

La cadena de restaurantes Wendy's dice que no tiene previsto aumentar los precios durante las horas de mayor afluencia en sus sucursales.

"Wendy's no aplicará 'precios dinámicos’, que es la práctica de subir los precios cuando la demanda es mayor. No utilizamos esa frase, ni tenemos previsto aplicar esa práctica", dijo este miércoles la empresa en un comunicado.

PUBLICIDAD

La empresa explicó que a principios de este mes publicaron una actualización de las inversiones de su negocio digital que se malinterpretó.

En el documento mostraron una de las iniciativas: los menús digitales que se incorporarían a los restaurantes en EEUU. “Dijimos que estos menús nos darían más flexibilidad para cambiar la presentación de los productos destacados”, dice el comunicado.

“ Algunos medios de comunicación lo interpretaron erróneamente como una intención de subir los precios cuando la demanda es mayor en nuestros restaurantes”, agrega el documento.



La hamburguesería aclaró su postura sobre cómo abordará la variación de precios después de que los medios de comunicación se hicieran eco de los comentarios de su consejero delegado, Kirk Tanner, de que la empresa probaría funciones como la variación dinámica de precios en los restaurantes.

“No tenemos previsto hacerlo y no subiríamos los precios cuando más nos visitan nuestros clientes”, dice el comunicado.

La compañía dijo que cualquier fluctuación que decida probar en el futuro "estaría diseñada para beneficiar a nuestros clientes y a los miembros del personal de los restaurantes".

La reacción en las redes sociales esta semana a la información aparecida en los medios de comunicación de que Wendy's tenía planes de aumentar los precios de sus menús durante las horas de mayor afluencia puso de manifiesto el límite de dónde, cuándo y para qué están dispuestos los consumidores estadounidenses a cambiar más dinero por comodidad.

Los expertos dicen que va a ser difícil cambiar la actitud del público hacia los precios dinámicos, sobre todo en los restaurantes de comida rápida. Al mismo tiempo, cobrar a los clientes por elegir asiento o facturar una maleta en un vuelo no siempre ha sido tan rutinario como ahora.

PUBLICIDAD

Daniel Freund, profesor de negocios del Instituto Tecnológico de Massachusetts, afirma que también es posible plantear los precios dinámicos de forma que disipen el resentimiento de los consumidores.

"En lugar de decir que vamos a aplicar una tarificación excesiva en los periodos de máxima demanda, se podría decir que vamos a estudiar la posibilidad de ofrecer descuentos en los periodos de menor demanda", señaló. "Y, por supuesto, esas dos afirmaciones son equivalentes".

Mira también: