JC Penney anuncia que cerrará casi una decena de tiendas en 2025: mira aquí si hay alguna cerca de ti

La cadena de tiendas departamentales JCPenney confirmó este miércoles el cierre de al menos ocho sucursales este 2025 en diferentes estados.

“Aunque no tenemos planes para reducir significativamente nuestro número de tiendas, esperamos que un puñado de tiendas JCPenney cierren a mediados de año”, dijo un portavoz de la compañía en un comunicado a Axios.

El cierre de estas ocho tiendas representa menos del 2% de sus más de 650 establecimientos, sin embargo, la compañía reconoció que se produce en un contexto de transformación y desafíos para el sector minorista, que enfrenta los efectos persistentes de la pandemia, el auge del comercio electrónico y los cambios en los hábitos de consumo.

“La decisión de cerrar una tienda nunca es fácil, pero de vez en cuando se producen cierres aislados debido a la expiración de contratos de arrendamiento, cambios en el mercado u otros factores”, dijo el portavoz a Axios.

De acuerdo con Coresight Research, una empresa de investigación y asesoramiento especializada en comercio minorista, este año se espera el cierre de aproximadamente 15,000 tiendas en diversos sectores. Esto representa más del doble de las 7,325 que cerraron en 2024.

“La inflación y la creciente preferencia de los consumidores por comprar en línea para encontrar las ofertas más baratas pasaron factura a los minoristas en 2024”, dijo la CEO de Coresight Research, Deborah Weinswig, en un reporte publicado en enero de 2025.

Te dejamos la lista de las ocho tiendas que cerrarán en diferentes estados.

Estas son las tiendas de JC Penney que cerrarán en 2025

California

-San Bruno: The Shops at Tanforan, 1122 El Camino Real

Colorado

-Denver: The Shops at Northfield, 8568 E 49th Ave.

Idaho

-Pocatello: Pine Ridge Mall, 4201 Yellowstone Ave.

Kansas

-Topeka: West Ridge Mall, 1821 SW Wanamaker Road

Maryland

-Annapolis: Annapolis Mall, 1695 Annapolis Mall Road

Carolina del Norte

-Asheville: Asheville Mall, 3 S Tunnel Road

New Hampshire

-Newington: Mall at Fox Run, 50 Fox Run Road

West Virginia

-Charleston: Charleston Town Center, 401 Lee Street E

