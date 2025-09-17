Ben sin Jerry: por qué el cofundador de la icónica (y rebelde) marca de helados decidió dejar la compañía tras 47 años

Video Trump le exige disculpas a la obispa que le pidió tener "misericordia" de los inmigrantes indocumentados

El cofundador de Ben & Jerry's, Jerry Greenfield, anunció este miércoles que abandona la marca de helados después de 47 años, afirmando que la independencia que una vez tuvo para hablar sobre temas sociales ha sido sofocada por la empresa matriz, Unilever.

En una carta difundida en redes sociales por el otro fundador Ben Cohen, Greenfield expresó que la voz de la marca en asuntos sociales y políticos “se ha perdido a manos de Unilever”.

"Durante más de 20 años bajo su propiedad, Ben & Jerry's se levantó y habló en apoyo de la paz, la justicia y los derechos humanos, no como conceptos abstractos, sino en relación con acontecimientos reales que suceden en nuestro mundo", escribió.

"Esa independencia existió en gran parte gracias al singular acuerdo de fusión que Ben y yo negociamos con Unilever, un acuerdo que consagraba nuestra misión social y nuestros valores en la estructura de gobierno de la empresa a perpetuidad. Es profundamente decepcionante llegar a la conclusión de que esa independencia, la base misma de nuestra venta a Unilever, ha desaparecido", dice la carta.

Greenfield dijo que esto se producía "en un momento en que el actual gobierno de nuestro país está atacando los derechos civiles, el derecho al voto, los derechos de los inmigrantes, las mujeres y la comunidad LGBTQ".

"Defender los valores de la justicia, la equidad y nuestra humanidad compartida nunca ha sido más importante, y, sin embargo, Ben & Jerry's ha sido silenciada, marginada por miedo a molestar a los que están en el poder", dijo.

Los desacuerdos entre Ben & Jerry's y Unilever

Unilever adquirió Ben & Jerry's en el año 2000 por 326 millones de dólares. En aquel momento, Ben & Jerry's dijo que la asociación ayudaría a la progresista empresa de helados con sede en Vermont a ampliar su misión social, pero no ha sido así.

En 2021, Ben & Jerry's anunció que dejaría de vender sus productos en asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada y en Jerusalén del Este, lo que desató una fuerte polémica.

Un año después, Unilever transfirió su negocio israelí a una empresa local que continuó comercializando los helados con nombres en hebreo y árabe en todo Israel y Cisjordania.

Además, en noviembre 2024, Ben & Jerry's demandó a Unilever ante un tribunal federal de Nueva York, acusándola de silenciar las declaraciones en redes sociales de Ben & Jerry's en apoyo de los palestinos en la guerra de Gaza.

En su demanda, Ben & Jerry's dijo que Unilever también se negó a permitir que la empresa publicara en redes sociales temas que creía que serían desafiados durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, incluidos los salarios mínimos, la atención sanitaria universal, el aborto y el cambio climático.

La respuesta de Magnum tras la salida de uno de los cofundadores de Ben & Jerry's

Ben & Jerry's pertenece ahora a The Magnum Ice Cream Company, una subsidiaria de Unilever.

Greenfield y Cohen han estado presionando para que se permita a Ben & Jerry's volver a ser una empresa de propiedad independiente, diciendo en una carta al consejo de Magnum que no creen que la marca deba formar parte de una corporación que no apoya su misión.

Un portavoz de Magnum dijo en un comunicado este miércoles que estaría siempre agradecido a Greenfield por sus contribuciones a Ben & Jerry's, pero que no estaba alineado con su punto de vista.

