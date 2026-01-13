Noticias Muere Claudette Colvin, activista que se negó a darle su asiento en un autobús a una mujer blanca Claudette tenía 15 años cuando se negó a cederle su asiento a una mujer blanca en el estado de Alabama, durante la época de segregación racial



Claudette Colvin, activista afroestadounidense, pionera de los derechos civiles, falleció este martes 13 de enero 2026, a la edad de 86 años.

Claudette Colvin fue conocida por su acto de protesta en 1955, cuando a los 15 años se negó a darle el asiento a una mujer blanca en un autobús, y por lo cual fue asesinada.

Este acto de resistencia y protesta sucedió 9 meses antes de que Rosa Parks protagonizara una protesta similar que dio paso al movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos.

¿Quién era Claudette Colvin?

Nació el 5 de septiembre de 1939 en Alabama.

El 2 de marzo de 1955, viajaba en un autobús de Montgomery, Alabama, cuando se negó a cederle el asiento a una mujer blanca. Por esto, fue detenida por una violación de la ley local.

Se le llamó "La madre del movimiento moderno de los derechos civiles".

Se fue a vivir a Nueva York debido a que siendo muy joven quedó embarazada, la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color cuestionó su reputación, por lo que no pudo encabezar en ese momento el movimiento en contra de la segregación racial.

Durante 35 años fue enfermera de adultos mayores.