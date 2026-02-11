Muertes

Muerte de James Van Der Beek: ¿Qué enfermedad tenía el actor de Dawson’s Creek?

El actor dio a conocer en 2024 la enfermedad que padecía.

James Van Der Beek, estrella de la serie juvenil, Dawson's Creek murió a los 48 años de edad, según confirmó su familia.

Un comunicado publicado este miércoles 11 de febrero de 2026, en la página oficial de Instagram del actor se anunció que Van Der Beek había fallecido este mismo día. "Afrontó sus últimos días con valentía, fe y dignidad", decía el mensaje.

Video Elenco de ‘Dawson’s Creek’ se reúne: su protagonista reaparece en medio de su lucha contra el cáncer

¿Qué enfermedad tenía James Van Der Beek?

El actor dio a conocer en 2024 que padecía cáncer colorrectal. Problemas de salud que lo obligaron al retiro y a no asistir a un reencuentro con sus compañeros de Dawson's Creek.

Noticia en desarrollo...

