Detención

Detenida por ICE días antes de una cirugía urgente: el caso de Andrea Pedro Francisco

Sin antecedentes penales y a días de una cirugía urgente, el caso de Andrea Pedro Francisco expone las fallas en la atención médica dentro de centros migratorios.

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Gerardo Arévalo
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Andrea Pedro Francisco, ciudadana guatemalteca, fue detenida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) apenas seis días antes de someterse a una cirugía impostergable. Tenía programado ingresar al quirófano el 11 de febrero para la extracción de un quiste ovárico, pero fue arrestada en Minneapolis, Minnesota.

La joven de 23 años llegó a Estados Unidos en 2019 y solicitó asilo debido a la violencia que enfrentan las mujeres y las comunidades indígenas en su país. Entonces tenía 16 años. Aunque no cuenta con orden de arresto ni tiene antecedentes penales, fue detenida durante la operación “ Operación Metro Surge”, en la que más de 3 mil agentes fueron desplegados en toda la ciudad. Estas redadas han sido denunciadas desde distintos frentes por el uso excesivo de la fuerza y por la racialización de las comunidades negras e hispanas, así como por el asesinato de Alex Pretti y Renee Good, dos ciudadanos estadounidenses, a manos de agentes mientras protestaban contra la política de deportaciones de la Casa Blanca, que ha expulsado del país a cerca de medio millón de personas.

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Pese a su delicado estado de salud, Andrea fue trasladada a más de mil 800 kilómetros de su hogar, al centro de detención Camp East Montana de la Oficina de Detención y Deportación (ERO), en El Paso, Texas. Desde entonces, su situación ha empeorado: el quiste ha crecido hasta alcanzar el tamaño de una pelota de tenis, provocándole dolores intensos que se extienden hasta la espalda.

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La propia Andrea relató a la abogada experta en materia migratoria, Ruby Powers, que su periodo menstrual ahora dura hasta diez días, cuando antes no excedía los tres. Además, vive con el temor constante de que el quiste pueda sangrar.

Ante la gravedad del caso, organismos internacionales como Amnistía Internacional se han involucrado, denunciando la falta de atención médica adecuada. También han documentado que, al llegar al centro de detención en El Paso, Andrea se encontraba gravemente enferma, por lo que tuvo que ser hospitalizada. El médico que la atendió reconoció la urgencia de la cirugía, pero se negó a realizarla debido a su condición de detenida. En su lugar, le recetó medicamentos para aliviar los síntomas, los cuales, según se reporta, nunca recibió.

Legisladores de Minnesota y pastores de la iglesia a la que Andrea asistía han solicitado que se le otorgue libertad humanitaria. Argumentan que enfrenta un riesgo real de sufrir complicaciones médicas severas, incluyendo la pérdida de la fertilidad y del ovario. El quiste podría romperse y provocar una hemorragia interna, además de derivar, a largo plazo, en enfermedades graves completamente prevenibles.

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El caso de Andrea es uno de los tantos que se han denunciado por las condiciones precarias de estos centros y la falta de atención médica a la que se enfrentan los migrantes detenidos. Amnistía Internacional ha documentado que, precisamente en el centro en el que se encuentra, hay condiciones de insalubridad, abusos y malos tratos. Las personas que ahí permanecen no tienen derecho a fianza, por lo que continúan recluidas mientras avanza su proceso de expulsión del país.

El número de personas que han muerto bajo custodia de ICE ya alcanzó un máximo histórico. El año pasado murieron 33 personas y, desde enero, al menos 17 han fallecido. En muchos casos, como el del mexicano José Guadalupe Ramos, las denuncias apuntan nuevamente a la falta de atención médica oportuna.

A más de 70 días de su detención, Andrea continúa sin acceso a la cirugía que necesita con urgencia. Su estado de salud se deteriora en un entorno que, según denuncias, carece de atención médica adecuada. Mientras su proceso migratorio avanza, también lo hace el riesgo de complicaciones que pudieron haberse evitado.

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