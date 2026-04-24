Ciudadanía Casi 400 personas sujetas a revocatoria de ciudadanía por el Departamento de Justicia ante presunto fraude migratorio El Departamento de Justicia ya persigue a unos 400 de ciudadanos naturalizados que presuntamente mintieron en sus trámites migratorios. La administración enfoca sus esfuerzos en detectar casos de fraude, como matrimonios falsos o antecedentes penales ocultos.

Video Dpto. de Justicia identifica a 400 personas para revocarles la ciudadanía por presunto fraude

Centenares de personas con ciudadanía estadounidense por naturalización están siendo objetivo de una investigación judicial del departamento de Justicia, por haber cometido un presunto fraude en el trámite para obtener ese estatus migratorio.

La administración Trump está enfocando sus esfuerzos en detectar casos de fraude, como matrimonios falsos o antecedentes penales ocultos, y ya identificadas a unas 400 personas con casos con esas características.

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La abogada de inmigración Kelly Ortega, consultada por N+ Univision, dijo que "pueden ser resultados erróneos porque son fiscales que tal vez no tienen el entrenamiento (...) Para la mayoría de las personas naturalizada, si hicieron las cosas bien, no deben temer".

El número de casi 400 personas expuestas a posible revocatoria de la ciudadanía es considerable si se compara con que entre 2017 y 2025 el número de personas a quienes se les impuso esa medida de revocación fue de apenas 120.

Y entre 1990 y 2017, las desnaturalizaciones sumaron 305 casos, con un promedio de 11 por año.

El departamento de Justicia espera iniciar pronto los procedimientos legales asigando abogados para los casi 400 casos, según un reporte de The New York Times.

Los datos del gobierno federal indican que en el año fiscal 2024 (comenzado el 1 de octubre de 2023 y finalizado el 30 de septiembre de 2024), las autoridades migratorias dieron la bienvenida a 818,500 nuevos ciudadanos.

"Aunque supone un descenso del 7% con respecto al año pasado, el total de los últimos tres años supera los 2.6 millones de nuevos ciudadanos", indica el Servicio de Ciudadanía e Inmigración. Los primeros cinco países por el origen de los naturalizados son México, India, Filipinas, República Dominicana y Vietnam.

La revisión de los naturalizados es parte de la ofensiva migratoria del gobierno de Donald Trump, que también apunta a los beneficiarios de green cards. Esta semana el director del Uscis, Joseph B. Edlow, anunció una reevaluación exhaustiva de las tarjetas de residencia otorgadas en años recientes y durante la administración de Joe Biden.

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Según Edlow se ha "declarado una guerra sin cuartel contra el fraude migratorio".

El gobierno federal contratará agentes especializados y habilitará una línea de denuncias para identificar posibles casos de fraude.