Control de Inmigración y Aduanas (ICE) La acusación contra un oficial migratorio en Colorado pone a prueba la inmunidad de los agentes federales sobre sus acciones Un agente de inmigración fue acusado de agresión en Colorado después de que un manifestante fuera agarrado por el cuello y arrastrado, lo que podría poner a prueba los límites de las disposiciones de inmunidad para los agentes federales en el cumplimiento de su deber.

Video Agentes de inmigración detienen a un padre de familia en Phoenix y desatan alarma

La decisión tomada en Colorado de acusar a un agente de inmigración de agresión después de que un manifestante fuera agarrado por el cuello y arrastrado a través de una calle podría poner a prueba los límites de las disposiciones de inmunidad para los agentes federales, en un momento en que los estados examinan minuciosamente el uso de la fuerza en el marco de la campaña de represión migratoria del gobierno de Trump.

Un fiscal de Colorado declaró el miércoles que el agente ha sido acusado de agresión en tercer grado y daño a la propiedad tras una investigación sobre el trato dispensado a un manifestante en octubre.

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Varios videos muestran a un agente federal enmascarado agarrando a una mujer de 57 años, quien afirma que le aplicaron una llave de estrangulamiento, durante la protesta en Durango.

Colorado es uno de los varios estados que prohíben o limitan severamente el uso de llaves de estrangulamiento y sujeciones al cuello por parte de los agentes de policía. Sin embargo, las disposiciones de inmunidad de la Constitución de los Estados Unidos y la ley federal limitan el alcance de las autoridades locales a la hora de procesar a agentes federales.

Esto es lo que hay que saber:

Investigaciones en curso en Minnesota y Chicago

Las tácticas de control migratorio de la administración Trump han dado lugar a una serie de investigaciones por parte de las autoridades estatales y locales.

A principios de este mes, un fiscal del condado de Minnesota presentó dos cargos de agresión en segundo grado contra un agente federal de inmigración, en el marco de las investigaciones sobre las acciones de varios agentes durante la campaña de control migratorio en el área de Minneapolis.

El agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) Gregory Donnell Morgan Jr. está acusado de apuntar con su arma a los ocupantes de un automóvil después de detenerse junto a ellos en una autopista del área de Minneapolis. Los investigadores afirman que Morgan dijo que temía por su seguridad después de que el vehículo se desviara frente a él.

Las autoridades de Minnesota también han demandado a la administración para obtener acceso a las pruebas de las investigaciones sobre tres tiroteos ocurridos durante la redada, incluidos los que resultaron en la muerte de Renee Good y Alex Pretti.

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En las afueras de Chicago, un agente de ICE fuera de servicio ha sido acusado de un delito menor de agresión por tirar al suelo a un manifestante de 68 años que lo estaba filmando en una gasolinera en diciembre. El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa a ICE, afirma que el agente actuó en defensa propia.

En California, la muerte a tiros de Keith Porter, de 43 años, a manos de un agente del ICE fuera de servicio en la víspera de Año Nuevo ha provocado protestas y peticiones de una investigación independiente.

Los agentes federales y la cláusula de supremacía

Los agentes federales de las fuerzas del orden gozan de amplias protecciones legales cuando actúan en el ejercicio de sus funciones oficiales, y el Departamento de Justicia ha adoptado una postura firme contra los intentos de los estados de detener o procesar a agentes federales.

A finales del año pasado, el fiscal general adjunto Todd Blanche afirmó que las detenciones de agentes federales en el ejercicio de sus funciones serían "ilegales e inútiles", citando la cláusula de supremacía de la Constitución y la legislación federal.

Los expertos legales afirman que esas protecciones son significativas, pero no absolutas, y que la cláusula de supremacía no otorga inmunidad total.

En una declaración sobre los cargos en Colorado, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, que incluye a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU, señaló que los estados no tienen la autoridad para investigar tales casos.

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"Los agentes federales que actúan en el cumplimiento de sus funciones solo pueden ser investigados por otras agencias federales", se indicó en la declaración.

La conducta de los agentes del ICE está siendo objeto de un escrutinio adicional en medio de una rápida oleada de contrataciones y de pruebas de que los solicitantes con antecedentes cuestionables no fueron investigados a fondo.

Punto álgido en un pueblo de montaña de Colorado

El altercado en Colorado surgió a raíz de las manifestaciones por la detención, el 27 de octubre, de tres solicitantes de asilo colombianos —un hombre y dos niños— mientras se dirigían a la escuela por la mañana. A finales de octubre, los manifestantes se reunieron frente a una instalación del ICE en Durango, una ciudad universitaria y destino de actividades recreativas al aire libre en las montañas de San Juan, al suroeste de Colorado.

Varios videos muestran a un agente federal enmascarado sometiendo a Franci Stagi con lo que ella describió como una llave de estrangulamiento. Las llaves de estrangulamiento han estado en el centro del debate público y de las iniciativas legislativas estatales sobre lo que constituye un uso irrazonable de la fuerza desde que Eric Garner murió en Nueva York en 2014 después de que un agente de policía le aplicara una llave de estrangulamiento.

Stagi, una hipnoterapeuta jubilada, dijo que se acercó al hombro del agente para llamar su atención y que él la agarró del cabello, le colocó el cuello en el hueco de su brazo y la llevó al otro lado de la calle sujetándola por la cabeza antes de tirarla por un terraplén junto a la calle.

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Los documentos judiciales alegan que el agente de Aduanas y Protección Fronteriza Nicholas Rice cometió agresión en tercer grado al causar lesiones corporales a Stagi, pero los documentos no describen cómo resultó herida ni mencionan una llave de estrangulamiento. Los documentos judiciales no mencionan a ningún abogado que represente al agente.

Un portavoz de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU, que inició su propia investigación, no respondió de inmediato a las preguntas sobre los cargos.