Gobierno de Estados Unidos Administración Trump reevaluará casos de beneficiarios de green card durante el gobierno de Biden ¿Puede el gobierno de un ‘plumazo’ quitarte la green card? Te explicamos cuáles son los escenarios El director del USCIS, Joseph B. Edlow, anunció que el gobierno federal reexaminará a las personas que recibieron estatus de residente permanente durante la administración Biden, en búsqueda de supuestos casos de fraude migratorio. ¿Pueden quitarte la green card? ¿Cuál es el proceso?

Video Evalúan revocar Green Cards otorgadas durante gobierno de Joe Biden

La ofensiva migratoria de la adminsitración Trump también apunta hacia aquellos inmigrantes que ya tienen un estatus legal en el país, pues las autoridades pretenden reabrir casos de residencias otorgadas para evaluarlos nuevamente.

El director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Jospeh B. Edlow, afirmó que en la entidad que comanda han "declarado una guerra sin cuartel contra el fraude migratorio. Estamos revisando y volviendo a investigar los casos de personas a las que se les concedieron tarjetas de residencia ( green cards) y otros beneficios durante la administración Biden, cuando los controles eran poco rigurosos".

PUBLICIDAD

El funcionario manifestó que "ahora los controles son rigurosos y estamos reabriendo esos casos antiguos. Los estafadores y otros delincuentes deben estar preparados para afrontar las consecuencias".

Edlow aseguró que tendrán a disposición líneas de contacto telefónico para que las personas puedan denunciar casos sospechosos que puedan investigarse posteriormente con agencias como ICE o el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP).

El director de USCIS considera que el fraude "impregna" todo el sistema migratorio estadounidense, pero confía en que "los nuevos agentes especiales" asegurarán que habrá "consecuencias para este tipo de fraude".

El director de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Joseph B. Edlow, habla durante una entrevista con Associated Press en la sede de la agencia el lunes 8 de septiembre de 2025, en Camp Springs, Maryland. Imagen Mark Schiefelbein/AP



Edlow informó ante el Congreso en febrero pasado que desde el inicio de la administración Trump, los funcionarios a su cargo "han remitido casi 33,000 casos de fraude a nuestra Dirección de Detección de Fraudes y Seguridad Nacional, lo que supone un aumento del 138% en comparación con el promedio anual de remisiones de la administración anterior".

El equipo de Detección de Fraudes y Seguridad Nacional del USCIS ha completado investigaciones en más de 21,000 casos, identificando fraude en el 65% de ellos, afirmó Edlow ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes.

La evolución de las green cards en años recientes

La entrega de green cards durante el año fiscal 2024 alcanzo cerca de 1.4 millones de personas, lo que significó un aumento de 16% respecto a las 1.2 millones de personas beneficiadas con el estatus de residente permanente legal del año fiscal 2023, según datos recopilados por el Instituto de Política Migratoria.

PUBLICIDAD

Los números de 2024 casi duplicaron las 707,000 green cards entregadas en 2020, "el nivel más bajo de la última década, un período que abarcó parte del primer mandato de Trump y los primeros meses de la pandemia de Covid-19".

La entidad explica que "las cifras más bajas registradas en los años fiscales 2020 y 2021 (740,000) se debieron en gran medida al menor número de tarjetas de residencia concedidas a personas que vivían fuera de los Estados Unidos, debido a los retrasos en la tramitación y otras interrupciones durante la pandemia".

En la última década, los inmigrantes que obtuvieron una tarjeta de residencia se han repartido de manera bastante equitativa entre aquellos que ya vivían en los Estados Unidos y estaban regularizando su situación, y aquellos que presentaron su solicitud desde el extranjero, indica el Instituto.

"Solo el 31% de las nuevas tarjetas de residencia en el año fiscal 2021 se expidieron a solicitantes en el extranjero; esa proporción aumentó al 42% en el año fiscal 2024, en línea con los niveles previos a la pandemia". Asimismo, de los 574,000 nuevos titulares de tarjetas de residencia procedentes del extranjero en el año fiscal 2024, el 77% eran familiares directos de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales.