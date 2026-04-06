Noticias Avalancha en California: expertos cuestionan decisiones de guías tras tragedia que dejó 9 muertos El informe, elaborado por el Sierra Avalanche Center y publicado por el National Avalanche Center, señala que el grupo avanzaba junto en una zona de alto riesgo.

Video Avalancha mortal cerca de Castle Peak: sobrevivientes relatan momentos desesperantes

A casi dos meses de la avalancha más letal en la historia reciente de California, un análisis de especialistas estadounidenses puso en duda las decisiones tomadas por los guías durante la excursión que terminó con la muerte de nueve esquiadores en la región de la Sierra Nevada.

El informe, elaborado por el Sierra Avalanche Center y publicado por el National Avalanche Center, señala que el grupo —integrado por 15 personas— avanzaba demasiado junto en una zona de alto riesgo, pese a que existían alertas por posibles avalanchas tras intensas nevadas.

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De acuerdo con los expertos, los guías de la empresa Blackbird Mountain Guides debieron espaciar a los esquiadores para reducir el peligro, ya que la práctica recomendada en este tipo de terreno es exponer a una persona a la vez. Estudios previos muestran que grupos de cuatro o más personas tienen mayor probabilidad de quedar atrapados en un deslizamiento.

La tragedia ocurrió el 17 de febrero de 2026 cerca del lago Tahoe, cuando una enorme masa de nieve descendió por una ladera. Nueve personas murieron y seis lograron sobrevivir.

El reporte también destaca que aunque algunos integrantes portaban mochilas con airbag —equipo diseñado para aumentar las probabilidades de supervivencia—, ninguno de estos dispositivos fue activado durante el incidente.

Al momento del accidente, el grupo atravesaba una posible ruta de avalancha cerca de Castle Peak, en condiciones especialmente peligrosas tras varios días de nevadas intensas. La excursión, que duraría tres días, fue interrumpida antes de tiempo ante la previsión de otra tormenta.

Las autoridades continúan investigando lo ocurrido. La Oficina del Sheriff del Condado de Nevada lleva a cabo una indagatoria criminal, mientras que reguladores estatales revisan las decisiones de la empresa organizadora. Por su parte, Blackbird Mountain Guides aseguró que el informe no refleja todos los elementos del caso y que colaboran con las autoridades.

El análisis se basó principalmente en los testimonios de dos sobrevivientes, quienes relataron que los guías sostuvieron reuniones privadas antes de la última jornada y que no estaba claro si conocían las advertencias sobre el riesgo elevado de avalanchas provocadas por actividad humana.

Video Recuperan cuerpos tras avalancha en Sierra Nevada, California

Víctimas y sobrevivientes guardan silencio mientras persisten dudas sobre la tragedia

El informe advierte que la reconstrucción de los hechos aún podría cambiar, ya que otros sobrevivientes podrían aportar versiones distintas que ayuden a entender mejor lo ocurrido, aunque hasta ahora han optado por no hablar públicamente.

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Entre las víctimas se encontraban tres guías experimentados y seis mujeres que formaban parte de un grupo cercano de amigas con experiencia en esquí de travesía en zonas remotas.

Jess Weaver, portavoz de este grupo, indicó que tanto las sobrevivientes como los familiares de las fallecidas han decidido no conceder entrevistas por el momento. Otra de las esquiadoras que logró salir con vida tampoco se ha pronunciado, lo que mantiene abiertas interrogantes sobre los momentos previos a la avalancha.