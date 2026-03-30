desaparecido Pierna hallada en playa de California resuelve, 28 años después, misterio de banquero desaparecido En 1999, poco después de que el hombre no volvió a ser visto fue encontrada una de sus extremidades inferiores y para 2022 fue localizada la otra

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El hallazgo de una pierna en una playa del norte de California permitió resolver un caso que llevaba casi tres décadas sin respuesta. Autoridades confirmaron el 27 de marzo de 2026 que el resto humano encontrado en 2022 en Salmon Creek Beach pertenecía a Walter Karl Kinney, un banquero que desapareció en 1999.

El caso retomó más relevancia porque no era la primera vez que se encontraban restos del mismo hombre, ya que en 1999, poco después de su desaparición, se localizó otra pierna en la zona de Bodega Head, a unos kilómetros de distancia.

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En ese momento no pudo ser identificada, pero en 2003 gracias a información proporcionada por su familia y registros médicos, las autoridades confirmaron que ese resto humano pertenecía a Kinney.

Más de dos décadas después, el misterio volvió a surgir cuando una familia encontró otro hueso —parte de una pierna con material quirúrgico— enterrado en la arena en 2022.

Sin embargo, el caso permaneció sin resolver durante años hasta que la oficina del sheriff trabajó con el DNA Doe Project, que utilizó genealogía genética para comparar ADN y rastrear familiares, logrando confirmar en marzo de 2026 que este nuevo hallazgo también correspondía al mismo Kinney.

Este caso es considerado excepcional porque el mismo individuo fue identificado como "John Doe" en dos momentos distintos, con décadas de diferencia; este es el término utilizado en Estados Unidos para referirse a personas no identificadas.

A pesar del avance científico que permitió cerrar parte del misterio, las autoridades no han determinado la causa de muerte ni han localizado el resto del cuerpo del banquero desaparecido.

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¿Quién era Walter Karl Kinney, el ebanquero que desapareció?

Walter Karl Kinney era un banquero de 59 años y que residía en Santa Rosa al momento de su desaparición, en 1999. Llevaba una vida discreta y sin conflictos conocidos.

Tenía hijos y su familia lo describía como un hombre tranquilo y reservado. Precisamente su hija fue clave en la investigación, al proporcionar información médica y radiografías que permitieron identificar los primeros restos hallados, ayudando a cerrar parte del misterio tras más de dos décadas.

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Hasta ahora, no hay señales claras de qué pudo haberle ocurrido cuando dejó de ser visto.