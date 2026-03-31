Gobierno de Estados Unidos

Gavin Newsom desafía decreto de Donald Trump sobre voto por correo y lo llevará a tribunales

El endurecimiento del voto por correo impulsa un nuevo pulso entre la Casa Blanca y estados demócratas, encabezados por Gavin Newsom.

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El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció que impugnará la orden ejecutiva firmada este martes por el presidente Donald Trump, que establece reglas más estrictas para el voto por correo.

“Lo impugnaremos. Nos vemos en los tribunales”, escribió el mandatario estatal, al anticipar una batalla legal contra la medida federal.

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El decreto, firmado este martes rumbo a las elecciones legislativas de noviembre, establece que los sobres que contengan los votos deberán llevar un código de barras para facilitar el conteo y evitar un supuesto fraude.

Trump ha insistido en que el voto por correo es vulnerable a irregularidades. “El fraude con el voto por correo es legendario. Es horrible”, afirmó, al tiempo que acusó a líderes demócratas de querer “hacer trampa”.

La legitimidad electoral ha sido un tema recurrente en su discurso político, pese a que no logró probar ante la justicia que las elecciones de 2020, ganadas por Joe Biden, fueron fraudulentas.

El plan del Gobierno contempla obligar a los estados a proporcionar listas de votantes que soliciten boletas por correo, con el fin de establecer nuevas modalidades de control.

De acuerdo con el propio planteamiento oficial, la medida podría ser impugnada en tribunales por la oposición demócrata y organizaciones independientes.

Estudios realizados hasta ahora han detectado niveles muy bajos de fraude en elecciones organizadas por los estados, que operan bajo sus propias reglas.

La disputa se produce mientras la Corte Suprema de Estados Unidos analiza argumentos sobre la validez de permitir el envío de boletas el mismo día de la votación, lo que puede extender el conteo por varios días.

Video Donald Trump firma orden ejecutiva para crear una lista nacional de votantes, ¿en qué consiste?
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