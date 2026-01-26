Noticias Manifestantes anti-ICE se enfrentan a policías en Maple Grove, Minnesota, durante protesta por muerte de Alex Pretti Los oficiales detuvieron a varios manifestantes sin que hasta el momento se reporten heridos.

Video Operaciones migratorias en Minneapolis generan distintas opiniones entre Trump y Tim Walz

Un grupo de manifestantes anti-Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) que protestaban por la muerte de Alex Pretti se enfrentó la noche de este lunes 26 de enero a policías en Maple Grove, Minnesota.

Los oficiales detuvieron a varios manifestantes sin que hasta el momento se reporten heridos. Se trata del tercer día de manifestaciones seguidas luego del asesinato del enfermero estadounidense de 37 años ocurrido el sábado.

Estos hechos tienen lugar el mismo día en que se dio a conocer que Greg Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza, y algunos agentes abandonarán Minneapolis este martes.

La salida de Bovino, quien ha estado en el centro del agresivo aumento de la aplicación de medidas migratorias de la administración Trump en ciudades de todo el país, coincide con el envío del zar fronterizo Tom Homan a Minnesota para hacerse cargo de las operaciones del ICE.

Este movimiento en el tablero marca un cambio significativo en l a postura de las fuerzas del orden federales ante la creciente indignación por el tiroteo mortal de Pretti a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza.