Noticias

Agentes del ICE realizarán tareas de control en el Super Bowl LX, según reportes; "los encontraremos y los deportaremos"

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas llevará a cabo tareas de control en el Super Bowl LX que se realizará el próximo 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara.

N+ Univision y AFP picture
Por:N+ Univision y AFP
add
Síguenos en Google
Video Bad Bunny y la NFL lanzan increíble colección por el Super Bowl

Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ( ICE) llevarán a cabo tareas de control en el Super Bowl LX que se realizará el próximo 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, según Fox News.

"No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país sin documentos", dijo Corey Lewandowski, asesor del DHS, en el podcast "The Benny Show".

Ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar. Los encontraremos y los deportaremos. Es una situación muy real
Corey Lewandowski, asesor del DHS


Por su parte, T ricia McLaughlin, subsecretaria de Asuntos Públicos del DHS, dijo que el Departamento "está comprometido a trabajar con sus socios locales y federales para garantizar que el Super Bowl sea seguro para todos los involucrados, como lo hacemos con cada evento deportivo importante, incluida la Copa del Mundo".

Quienes están aquí legalmente y no infringen otras leyes no tienen nada que temer
Tricia McLaughlin, subsecretaria de Asuntos Públicos del DHS

Más sobre Noticias

Catean restaurantes Zipps en Phoenix por investigación federal; ¿Qué fue lo que pasó?
1 mins

Catean restaurantes Zipps en Phoenix por investigación federal; ¿Qué fue lo que pasó?

Estados Unidos
Corte de EEUU frena ofensiva judicial contra fuerzas federales en Minnesota y Pam Bondi lo celebra
1 mins

Corte de EEUU frena ofensiva judicial contra fuerzas federales en Minnesota y Pam Bondi lo celebra

Estados Unidos
¿Hay clases mañana? Estas escuelas en Massachusetts y New Hampshire suspendieron actividades el 27 de enero
2 mins

¿Hay clases mañana? Estas escuelas en Massachusetts y New Hampshire suspendieron actividades el 27 de enero

Estados Unidos
Rand Paul pide que jefes de ICE, CBP y USCIS testifiquen ante el Comité de Seguridad Nacional del Congreso
2 mins

Rand Paul pide que jefes de ICE, CBP y USCIS testifiquen ante el Comité de Seguridad Nacional del Congreso

Estados Unidos
Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, pide la abolición de ICE luego de muerte de Alex Pretti
2 mins

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, pide la abolición de ICE luego de muerte de Alex Pretti

Estados Unidos
DHS niega que Greg Bovino haya sido relevado de sus funciones como jefe de la Patrulla Fronteriza
1 mins

DHS niega que Greg Bovino haya sido relevado de sus funciones como jefe de la Patrulla Fronteriza

Estados Unidos
Budweiser lanza "American Icons", su comercial para el Super Bowl LX; ¿cuál es su significado?
2 mins

Budweiser lanza "American Icons", su comercial para el Super Bowl LX; ¿cuál es su significado?

Estados Unidos
Despliegue de ICE en Minnesota: Jueza no emite fallo sobre legalidad de operativos de los agentes migratorios
2 mins

Despliegue de ICE en Minnesota: Jueza no emite fallo sobre legalidad de operativos de los agentes migratorios

Estados Unidos
USS Abraham Lincoln: Así es el portaaviones de propulsión nuclear que Estados Unidos desplegó en Medio Oriente
4 mins

USS Abraham Lincoln: Así es el portaaviones de propulsión nuclear que Estados Unidos desplegó en Medio Oriente

Estados Unidos
Ryan Wedding, exatleta olímpico, se declara no culpable por narcotráfico y asesinato en California
2 mins

Ryan Wedding, exatleta olímpico, se declara no culpable por narcotráfico y asesinato en California

Estados Unidos

Trump no asistirá al Super Bowl

PUBLICIDAD

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que no planea asistir al Super Bowl LX porque considera que "está demasiado lejos" para viajar.

Durante la edición anterior del evento deportivo, Trump se convirtió en el primer presidente en funciones en asistir a un Super Bowl.

En aquella ocasión, Trump fue recibido con aplausos por el público de Nueva Orleans, Luisiana, donde muchas personas simpatizan con su ideología, pero en California el escenario podría ser diferente.

Mira también:

Relacionados:
NoticiasIceSuper Bowl 2026Donald Trump

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Par de ideotas
Gratis
YE Live in Mexico
Es por su bien
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX