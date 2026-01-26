Noticias Agentes del ICE realizarán tareas de control en el Super Bowl LX, según reportes; "los encontraremos y los deportaremos" El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas llevará a cabo tareas de control en el Super Bowl LX que se realizará el próximo 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara.

Agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ( ICE) llevarán a cabo tareas de control en el Super Bowl LX que se realizará el próximo 8 de febrero en el Levi's Stadium de Santa Clara, California, según Fox News.

"No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país sin documentos", dijo Corey Lewandowski, asesor del DHS, en el podcast "The Benny Show".

Ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar. Los encontraremos y los deportaremos. Es una situación muy real Corey Lewandowski, asesor del DHS



Por su parte, T ricia McLaughlin, subsecretaria de Asuntos Públicos del DHS, dijo que el Departamento "está comprometido a trabajar con sus socios locales y federales para garantizar que el Super Bowl sea seguro para todos los involucrados, como lo hacemos con cada evento deportivo importante, incluida la Copa del Mundo".

Quienes están aquí legalmente y no infringen otras leyes no tienen nada que temer Tricia McLaughlin, subsecretaria de Asuntos Públicos del DHS

Trump no asistirá al Super Bowl

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que no planea asistir al Super Bowl LX porque considera que "está demasiado lejos" para viajar.

Durante la edición anterior del evento deportivo, Trump se convirtió en el primer presidente en funciones en asistir a un Super Bowl.

En aquella ocasión, Trump fue recibido con aplausos por el público de Nueva Orleans, Luisiana, donde muchas personas simpatizan con su ideología, pero en California el escenario podría ser diferente.