Phoenix

Catean restaurantes Zipps en Phoenix por investigación federal; ¿Qué fue lo que pasó?

Autoridades federales ejecutaron este lunes 15 órdenes de cateo a los restaurantes Zipps ubicados en Phoenix, Arizona, como parte de una investigación criminal. Esto es lo que sabemos del caso.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video ¿Agentes de ICE pueden entrar a hogares sin una orden judicial? esto dicen los especialistas a N+ Univision

Autoridades federales ejecutaron órdenes de cateo en el área metropolitana de Phoenix, varias de ellas fueron los restaurantes Zipps, como parte de una investigación criminal de largo plazo por presuntas violaciones graves a la ley federal.

De acuerdo con la fiscalía de Estados Unidos del Distrito de Arizona, agentes catearon 15 sucursales de la franquicia restaurantera Zipps Sports Grill, ubicados en la ciudad de Phoenix, en Arizona, debido a una investigación federal.

Como parte de una investigación criminal que lleva meses, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Arizona, en coordinación con otros socios federales, está ejecutando órdenes de registro federales en 15 ubicaciones en el área de Phoenix el lunes 26 de enero de 2026

Más sobre Phoenix

Científicos lanzan una advertencia: se está agotando el agua subterránea en la cuenca del río Colorado
3 mins

Científicos lanzan una advertencia: se está agotando el agua subterránea en la cuenca del río Colorado

Estados Unidos
Estas son las 5 ciudades más peligrosas para manejar en Estados Unidos: ¿vives en alguna de ellas?
8 fotos

Estas son las 5 ciudades más peligrosas para manejar en Estados Unidos: ¿vives en alguna de ellas?

Estados Unidos
Tres muertos y cinco heridos tras un tiroteo en un restaurante en las afueras de Phoenix
1 mins

Tres muertos y cinco heridos tras un tiroteo en un restaurante en las afueras de Phoenix

Estados Unidos
Cámara corporal graba el violento arresto de un hombre sordo: los policías fueron suspendidos
1:02

Cámara corporal graba el violento arresto de un hombre sordo: los policías fueron suspendidos

Estados Unidos
Grabaciones de cámaras corporales muestran cómo dos policías de Phoenix golpearon y electrocutaron a un hombre negro que padece sordera y parálisis facial
4 mins

Grabaciones de cámaras corporales muestran cómo dos policías de Phoenix golpearon y electrocutaron a un hombre negro que padece sordera y parálisis facial

Estados Unidos
Un infierno en la Tierra: la ciudad de EEUU que batió el récord de alcanzar más de 100ºF en 100 días consecutivos
4 mins

Un infierno en la Tierra: la ciudad de EEUU que batió el récord de alcanzar más de 100ºF en 100 días consecutivos

Estados Unidos
En un minuto: Las lluvias no dan tregua al sur de Florida, en emergencia por inundaciones
1:14

En un minuto: Las lluvias no dan tregua al sur de Florida, en emergencia por inundaciones

Estados Unidos
El duro informe del Departamento de Justicia sobre los abusos contra hispanos de los que acusa a la policía de Phoenix
4 mins

El duro informe del Departamento de Justicia sobre los abusos contra hispanos de los que acusa a la policía de Phoenix

Estados Unidos
Bolsas heladas y unidades portátiles para enfriar casas: las medidas de Arizona para aliviar y evitar muertes por golpes de calor
4 mins

Bolsas heladas y unidades portátiles para enfriar casas: las medidas de Arizona para aliviar y evitar muertes por golpes de calor

Estados Unidos
El macabro hallazgo de un cráneo humano con un ojo plástico en una donación de caridad a una tienda de Goodwill
2 mins

El macabro hallazgo de un cráneo humano con un ojo plástico en una donación de caridad a una tienda de Goodwill

Estados Unidos


Aunque se desconocen los detalles de la investigación, las autoridades afirmaron que en los próximos días darán a conocer más detalles sobre la investigación criminal sobre delitos graves de la ley federal.

Se proporcionará información adicional en los próximos días a medida que se recopilen, revisen y evalúen las pruebas para la formulación de cargos, según corresponda.


Esta es una investigación en curso y la información es limitada por el momento. La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Arizona, Investigaciones de Seguridad Nacional y otras entidades federales encargadas de hacer cumplir la ley en Arizona mantienen su compromiso de proteger al público y al territorio nacional, defender el Estado de derecho y los intereses del pueblo estadounidense, declararon.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, la cadena de restaurantes no se ha pronunciado al respecto.

Relacionados:
PhoenixInvestigacionRestaurantesNoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Par de ideotas
Gratis
YE Live in Mexico
Es por su bien
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX