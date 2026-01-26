Phoenix Catean restaurantes Zipps en Phoenix por investigación federal; ¿Qué fue lo que pasó? Autoridades federales ejecutaron este lunes 15 órdenes de cateo a los restaurantes Zipps ubicados en Phoenix, Arizona, como parte de una investigación criminal. Esto es lo que sabemos del caso.

Autoridades federales ejecutaron órdenes de cateo en el área metropolitana de Phoenix, varias de ellas fueron los restaurantes Zipps, como parte de una investigación criminal de largo plazo por presuntas violaciones graves a la ley federal.

De acuerdo con la fiscalía de Estados Unidos del Distrito de Arizona, agentes catearon 15 sucursales de la franquicia restaurantera Zipps Sports Grill, ubicados en la ciudad de Phoenix, en Arizona, debido a una investigación federal.

Como parte de una investigación criminal que lleva meses, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Arizona, en coordinación con otros socios federales, está ejecutando órdenes de registro federales en 15 ubicaciones en el área de Phoenix el lunes 26 de enero de 2026



Aunque se desconocen los detalles de la investigación, las autoridades afirmaron que en los próximos días darán a conocer más detalles sobre la investigación criminal sobre delitos graves de la ley federal.

Se proporcionará información adicional en los próximos días a medida que se recopilen, revisen y evalúen las pruebas para la formulación de cargos, según corresponda.



Esta es una investigación en curso y la información es limitada por el momento. La Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Arizona, Investigaciones de Seguridad Nacional y otras entidades federales encargadas de hacer cumplir la ley en Arizona mantienen su compromiso de proteger al público y al territorio nacional, defender el Estado de derecho y los intereses del pueblo estadounidense, declararon.

