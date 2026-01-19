clases Escuelas suspenden clases en Detroit y Cleveland ante ola de aire ártico con nevadas Una masa de aire ártico provocó la suspensión de clases en decenas de escuelas de Detroit y Cleveland, donde la sensación térmica podría descender hasta -4 °F.

Video El mal tiempo no da tregua en EEUU: se registran fuertes lluvias y nevadas de costa a costa

Ante la ráfaga de aire ártico que se prevé en el área metropolitana de Detroit y en Cleveland, decenas de escuelas anunciaron la cancelación de clases para el martes 20 de enero, de acuerdo con reportes locales.

En la ciudad de la industria automotriz de Michigan, se pronostican temperaturas mínimas de entre 32 y 50 grados Fahrenheit, mientras que los vientos soplarán del oeste a una velocidad de 16 a 24 km/h, lo que provocará una sensación térmica de entre 50 y 68 °F.

En tanto, las temperaturas máximas oscilarán entre 50 y 68 °F, pero la sensación térmica será de alrededor de 32 grados, considerando el viento, según WXYZ.

En general, los centros escolares consideran el cierre cuando el clima va de los 14 a 68 grados, de acuerdo con pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional. Aunque se trata de una medida, cada escuela considera diversos factores en la llamada región de los Grandes Lagos.

La Universidad de Okland dijo que quedan canceladas todas las actividades en el campus, a excepción de aquellas que son esenciales.

En tanto, del lado de Ohio, la cadena Fox informó que más de 300 escuelas reportaron el cierre o retraso de actividades por las temperaturas gélidas.

En Cleveland se ha pronosticado una sensación térmica que podría estar bajo cero en las próximas 24 horas, con más frío en la noche de este lunes 19 y hasta la mañana del martes 20 de enero.

En ese periodo de tiempo, la sensación térmica podría ir de 50 a 68 grados bajo cero, se indicó.

Esto representaría un riesgo de congelación, por lo que no deben realizarse actividades al aire libre y, en caso de salir, las personas deben abrigarse bien.

¿Qué es el aire ártico?