Control de Inmigración y Aduanas (ICE) Los inmigrantes padecen condiciones terribles en los centros de detención de ICE en medio de prolongadas esperas El número de personas detenidas por ICE superó 70,000 por primera vez. A mediados de enero había 7,252 que llevaban al menos seis meses, incluyendo 79 con más de dos años.

Video "Nos trataron como si fuéramos terroristas": hispano recuerda lo que vivió en 'Alligator Alcatraz'

Felipe Hernández Espinosa pasó 45 días en el llamado Alligator Alcatraz, un centro de detención migratoria en Florida donde se han reportado gusanos en la comida, inodoros que no descargan y aguas residuales desbordadas. Mosquitos y otros insectos están por todas partes.

Durante los últimos cinco meses, este solicitante de asilo de 34 años ha estado en un campo de detención migratoria en la base militar de Fort Bliss en El Paso, Texas, donde dos migrantes murieron en enero y que presenta muchas de las mismas condiciones, según grupos de derechos humanos. Hernández dijo que solicitó ser devuelto a Nicaragua, pero le dijeron que tenía que ver a un juez. Después de casi siete meses detenido, su audiencia fue programada para el 26 de febrero.

Las detenciones prolongadas se han vuelto más comunes en el segundo mandato del presidente Donald Trump, al menos en parte debido a una nueva política que generalmente prohíbe a los jueces de inmigración liberar a los detenidos mientras sus casos de deportación se resuelven en tribunales congestionados. Muchos, como Hernández, están dispuestos a renunciar a cualquier intento de permanecer en Estados Unidos.

“Vine a este país pensando que me ayudarían, y he estado detenido durante seis meses sin haber cometido ningún delito”, dijo en una entrevista telefónica desde Fort Bliss. “Ha pasado demasiado tiempo. Estoy desesperado”.

La Corte Suprema dictaminó en 2001 que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no puede retener a inmigrantes indefinidamente, considerando que seis meses era un límite razonable.

Con el número de personas detenidas por ICE superando las 70,000 por primera vez, 7,252 personas habían estado bajo custodia al menos seis meses a mediados de enero, incluyendo 79 retenidas durante más de dos años, según datos de la agencia. Eso es más del doble de las 2,849 personas que estuvieron bajo custodia de ICE al menos seis meses en diciembre de 2024, el último mes completo de la presidencia de Joe Biden.

La administración Trump ofrece pasajes de avión y $2,600 a quienes abandonen el país voluntariamente. Sin embargo, a Hernández y a otros se les dice que no pueden salir del centro de detención hasta ver a un juez.

Los asesores advierten que estos no son casos aislados

Los tres primeros detenidos que la abogada Ana Alicia Huerta conoció en enero durante su visita mensual a un centro de detención de ICE en McFarland, California, para ofrecerles asesoría legal gratuita, dijeron que firmaron un formulario en el que aceptaban salir de Estados Unidos, pero que seguían esperando.

"Todos me dicen: 'No entiendo por qué estoy aquí. Estoy listo para ser deportado'", dijo Huerta, abogada sénior de California Collaborative for Immigrant Justice. "Es una experiencia que nunca antes había tenido".

Un hombre chino ha estado detenido durante más de un año sin ver a un juez de inmigración, a pesar de que les dijo a las autoridades que estaba listo para ser deportado. En el pasado, dijo Huerta, se encontraba con casos como este una vez cada tres o cuatro meses.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a las preguntas de la agencia AP sobre por qué hay más personas detenidas por más de seis meses.

“Las condiciones son tan precarias que la gente dice: ‘Me voy a rendir’”, dijo Sui Cheng, director ejecutivo de Americans for Immigrant Justice.

El tiempo de espera puede depender del país. Las deportaciones a México son rutinarias, pero países como Cuba, Nicaragua, Colombia y Venezuela se han resistido en ocasiones a aceptar deportados.

Entre quienes llevan meses detenidos se encuentran personas que han obtenido protección bajo la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, quienes no pueden ser deportados a su país de origen, pero sí pueden ser enviados a otro lugar.

En el pasado, estos migrantes eran liberados y podían obtener un permiso de trabajo. Ya no, dijo Sarah Houston, abogada gerente de Immigrant Defenders Law Center, quien tiene al menos tres clientes con protección bajo la Convención de la ONU contra la Tortura que han estado detenidos durante más de seis meses. Uno es de El Salvador, detenido durante tres años. Ganó su caso en octubre de 2025, pero aún se encuentra detenido en California.

“Simplemente están reteniendo a estas personas indefinidamente”, dijo Houston, señalando que cada 90 días, los abogados solicitan la liberación de estos migrantes y el ICE las deniega. “Vemos a personas que, de hecho, ganan sus casos de inmigración, languideciendo en la cárcel”.

El nicaragüense que quiere ser deportado

Hernández, quien no tiene abogado, dijo que firmó documentos solicitando ser devuelto a su país o a México al menos cinco veces. Una audiencia del 9 de octubre fue cancelada abruptamente sin explicación. Esperó meses sin noticias, hasta principios de febrero, cuando supo la nueva fecha de su audiencia.

Hernández, quien tiene alergias y necesita una dieta sin gluten que, según dice, no ha recibido desde noviembre, fue arrestado en julio durante su hora de almuerzo en su trabajo instalando generadores eléctricos en el sur de Florida. Su esposa fue detenida con él, pero un juez le permitió regresar a Nicaragua sin una orden formal de deportación el 28 de agosto.

Ambos cruzaron la frontera con México en 2022 y solicitaron asilo. Dijo haber recibido amenazas de muerte tras participar en marchas contra los copresidentes y cónyuges, Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Si regresa, planean ir a Panamá o España porque temen por su vida en Nicaragua, dijo. Sus archivos solo indican que su caso está pendiente.

El dominicano que se convirtió en padre mientras estaba detenido

Yashael Almonte Mejía lleva ocho meses detenido desde que el gobierno solicitó la desestimación de su solicitud de asilo en mayo de 2025, según informó su tía, Judith Mejía Lanfranco.

Desde entonces, ha sido trasladado de un centro de detención en Florida a Texas y luego a Nuevo México.

En noviembre, Almonte se casó con su novia estadounidense embarazada por videollamada y se convirtió en padre de una hija a la que no ha visto en persona. No pudo asistir al funeral de su hermana, quien falleció en noviembre.

“Ha sufrido depresión. Ha estado muy mal”, dijo su tía. “Está desesperado y ni siquiera sabe qué va a pasar”.

Almonte, de 29 años, llegó a Estados Unidos en 2024 y les dijo a las autoridades que no puede regresar a la República Dominicana porque teme por su vida. En enero, aprobó su entrevista inicial de selección de asilo.

Un mexicano detenido durante un año

Algunos detenidos encuentran alivio en un tribunal federal.

Un mexicano detenido en octubre de 2024 en Florida permaneció recluido durante un año a pesar de haber obtenido protección bajo la Convención de la ONU contra la Tortura en marzo de 2025.

“Pasaba el tiempo y estaba desesperado, temiendo que me enviaran a otro país”, dijo el hombre de 38 años, quien habló bajo condición de anonimato por temor a ser detenido nuevamente.

“No sabía qué me iba a pasar”, dijo, señalando que los funcionarios de inmigración no le daban ninguna respuesta.

El hombre dijo que había vivido ilegalmente en Estados Unidos desde los 10 años hasta que fue deportado. En México, dirigía su propio negocio, pero en 2023 decidió regresar y cruzó ilegalmente la frontera hacia Estados Unidos. Dijo que buscaba seguridad tras ser amenazado por cárteles de la droga que le exigían pagos mensuales.

Estaba tomando antidepresivos cuando encontró a un abogado que presentó una petición ante un tribunal federal alegando que se encontraba detenido ilegalmente. Fue liberado en octubre de 2025, siete meses después de que un juez ordenara su liberación.

Pero para Hernández, el solicitante de asilo nicaragüense, la desesperación lo llevó a solicitar el regreso al país del que había huido.

"He experimentado mucho trauma. Es muy difícil", dijo Hernández desde Fort Bliss. "Siempre estoy pensando en cuándo voy a salir".

