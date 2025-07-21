Cambiar Ciudad
Los 10 suburbios más ricos de EEUU según el ingreso familiar y los precios de las casas

Univision picture
Por:Univision
Video ¿Cuáles son las ciudades más caras en Estados Unidos? Te lo contamos

Los estados de California, Illinois, Massachusetts, Nueva York y Texas albergan los 10 suburbios más ricos de Estados Unidos, según una nueva clasificación elaborada por el sitio web de finanzas personales GOBankingRates tomando como criterio único de calificación el ingreso familiar promedio del lugar.

GOBankingRates utilizó datos del Censo de EEUU, la calculadora de inflación del índice de precios al consumidor de la Oficina de Estadísticas Laborales, así como los datos de investigación del website de bienes y raíces Zillow, considerando solo suburbios con al menos 5,000 hogares dentro del Área Estadística Metropolitana (MSA) de una ciudad principal.

Qué tienen en común los suburbios más afluentes de EEUU

Los 10 suburbios más ricos del país comparten varias características, pero la principal de ellas es que se encuentran separados del centro urbano considerado como su MSA, aunque no lo suficiente para desalentar visitas a la ciudad o estar a larga distancia de un aeropuerto importante.

Muchos de estos suburbios están junto al agua o cerca de ella, y algunos albergan o están cerca de universidades prestigiosas. Los estados de California y Texas cuentan con tres de los 10 suburbios más ricos del país cada uno, Nueva York tiene dos, pero en el primer y segundo lugar, e Illinois y Massachusetts tienen un suburbio cada uno en los 10 primeros lugares.Dallas, Nueva York y Oakland son las únicas ciudades con más de un suburbio en la lista.

Cuáles son los 10 suburbios más ricos del país

Scarsdale, Nueva York, encabeza la lista por segundo año consecutivo. Ubicado en el condado de Westchester, con la ciudad de Nueva York como su como su MSA, Scarsdale ostenta un ingreso familiar promedio de $601,193. El valor promedio de una vivienda en allí es de $1.2 millones.

Scarsdale, Nueva York. (AP Photo/Ted Shaffrey)
Scarsdale, Nueva York. (AP Photo/Ted Shaffrey)
Imagen Ted Shaffrey/AP

Rye, Nueva York, al igual que Scarsdale, Rye se encuentra en el condado de Westchester y tiene a la ciudad de Nueva York como su como su MSA. El ingreso familiar promedio en Rye es de $421,259 y el valor promedio de una vivienda allí es de $1.9 millones.

West University Place, Texas, es un suburbio de Houston adyacente a la Universidad Rice que cuenta con un ingreso familiar promedio de $409,677. El valor promedio de una vivienda es de $982,834.

Los Altos, California, es un suburbio que forma parte de Silicon Valley y cuenta con la ciudad de San José, como su MSA y es adyacente a la Universidad de Stanford. El ingreso familiar promedio en Los Altos es de $403,512 y el valor promedio de una vivienda es de $4.6 millones.

Alamo, California, es un suburbio de Oakland en el condado de Contra Costa, al este de San Francisco, su MSA, que cuenta con un ingreso familiar medio de $403,334 y donde el valor promedio de una vivienda es de $2.6 millones. Sorprendentemente, Alamo no figuró en los 50 suburbios más ricos de EEUU en 2024.

University Park, Texas, es un suburbio de Dallas, próximo a la Southern Methodist University . donde el ingreso familiar medio es de $389,868 y el valor de las viviendas promedio es de $2.5 millones.

Southlake, Texas, es un suburbio de Dallas cuyo nombre representa su proximidad al lago Grapevine. El ingreso familiar promedio allí es de $382,520, mientras que el valor de las viviendas media los $1.3 millones. Al igual que Alamo, Southlake figura por primera vez entre los 10 suburbios más ricos de EEUU, pero en 2024 había ocupado el décimo tercer lugar.

Fachada de una mansión en Southlake, Texas. (AP Photo/Mike Fuentes)
Fachada de una mansión en Southlake, Texas. (AP Photo/Mike Fuentes)
Imagen Mike Fuentes/ASSOCIATED PRESS


Hinsdale, Illinois, es el suburbio más rico de Chicago ubicado al oeste de la ciudad. Tiene un ingreso familiar medio de $376,366 y el valor de las viviendas promedia los $1.2 millones.

Orinda, California, al igual que Álamo es un suburbio de Oakland, también ubicado en el condado de Contra Costa. Los ingresos familiares promedian $369,073 y el valor medio de sus viviendas es de $2 millones.

Wellesley, Massachusetts, es un suburbio que cuenta con la ciudad de Boston como su MSA y que alberga las universidades Wellesley y Babson. Los ingresos familiares allí promedian $368,179 y el valor medio de sus viviendas es de $2.1 millones.

