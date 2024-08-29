Ejecutan en Florida a Loran Cole, el reo que estuvo 30 años en el corredor de la muerte por secuestrar a dos hermanos: asesinó a uno y violó a la otra

Video LA Innocence Project asume representación de Scott Peterson, condenado por asesinar a su esposa embarazada

Loran Cole, un hombre de 57 años de edad, fue ejecutado el jueves en Florida tras permanecer 30 años en el corredor de la muerte por el asesinato de un joven y la violación sexual de la hermana de este en un parque del estado.

La ejecución de Cole fue llevada a cabo por inyección letal y fue declarado muerto a las 6:15 PM.

El gobernador Ron DeSantis había firmado su sentencia de muerte en julio. Se trata del décimo tercer condenado a muerte ejecutado en lo que va de 2024, y el primero en ser ejecutado en Florida este año.

Apelación fallida

Cole fue condenado a muerte después de ser hallado culpable de secuestrar a dos hermanos adultos que acampaban en el Bosque Nacional de Ocala, en Florida en 1994, violar a la hermana y asesinar al hermano.

El lunes, Cole apeló a la Corte Suprema de Estados Unidos para suspender la ejecución, argumentando que su impugnación de los procedimientos de inyección letal del estado merece ser escuchada. La defensa de Cole había argumentado que la administración del cóctel de medicamentos de Florida "muy probablemente le causará dolor y sufrimiento innecesarios" debido a los síntomas causados por su enfermedad de Parkinson.

“Los síntomas de Parkinson de Cole harán imposible que Florida lleve a cabo su ejecución de forma segura y humana porque sus movimientos corporales involuntarios afectarán la colocación de las vías intravenosas necesarias para llevar a cabo una ejecución por inyección letal”, argumentaron sus abogados en documentos presentados ante el tribunal.

La decisión de la Corte Suprema rechazando la solicitud de Cole no estaba firmada ni incluía el razonamiento del máximo tribunal, lo cual es típico en estos casos de emergencia. Tampoco se observaron disensos públicos.

Los detalles de las ejecuciones de los condenados a la pena de muerte en Florida no suelen ser hechos del conocimiento público, pero las ejecuciones fallidas en otros estados han generado un mayor escrutinio de la pena de muerte y el secreto que la rodea, mientras a los funcionarios les es cada vez más difícil conseguir los cócteles de fármacos necesarios y el personal capaz de administrarlos.

En sus documentos, los abogados de Cole señalron que a otros presos condenados a muerte se les concedieron audiencias similares para considerar cómo sus condiciones médicas podrían afectar a sus ejecuciones. El equipo legal de Cole afirma que negarle una audiencia viola sus derechos de la 14ª Enmienda al debido proceso y la igualdad de protección.

El 23 de agosto, la Corte Suprema de Florida rechazó una apelación de Cole, quien también argumentó que su ejecución debería ser bloqueada porque sufrió abusos en una escuela de reforma estatal donde niños fueron golpeados, violados y asesinados durante décadas.

Con información de The Associated Press.

