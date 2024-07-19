Cambiar Ciudad
Alabama ejecuta un hombre que asesinó a un repartidor durante un intento de robo en 1998

Los fiscales declararon que Gavin disparó a Clayton durante el intento de robo, lo empujó al asiento del copiloto de la furgoneta que conducía Clayton y se marchó en el vehículo.

Univision y AP
Video Las últimas palabras de Kenneth Smith, el reo ejecutado con gas nitrógeno en Alabama

Un hombre condenado por el asesinato de un repartidor que se detuvo en un cajero automático para llevar a cenar a su esposa se fue ejecutado el jueves por la noche en Alabama.

Se trata de Keith Edmund Gavin, de 64 años, que recibió la inyección letal en una prisión del suroeste de Alabama. El hombre fue declarado culpable de asesinato capital por la muerte a tiros de William Clayton Jr. en el condado de Cherokee.

La semana pasada Gavin, que es musulmán, pidió que se omitiera en su caso la autopsia que debe realizarse en los condenados a la inyección letal, ya que el procedimiento violaría sus creencias religiosas.

Gavin presentó una demanda para que se suspendieran los planes de autopsia, y el estado llegó a un acuerdo sobre la demanda, por lo que Alabama acordó renunciar a la autopsia posterior a la ejecución.

¿Cómo fue el asesinato cometido por Keith Edmund Gavin?

William Clayton Jr. era conductor de un servicio de mensajería y había conducido hasta un cajero automático del centro de la ciudad la tarde del 6 de marzo de 1998. Acababa de terminar de trabajar y estaba sacando dinero para llevar a cenar a su esposa, según un resumen judicial de los testimonios del juicio.

Los fiscales declararon que Gavin disparó a Clayton durante el intento de robo, lo empujó al asiento del copiloto de la furgoneta que conducía Clayton y se marchó en el vehículo.

Un agente de policía declaró que comenzó a perseguir la furgoneta y el conductor, un hombre al que más tarde identificó como Gavin, le disparó antes de huir hacia el bosque.

En ese momento, Gavin estaba en libertad condicional en Illinois tras cumplir 17 años de una condena de 34 por asesinato, según los registros judiciales.

“No hay duda de la culpabilidad de Gavin ni de la gravedad de su delito”, escribió la fiscalía general de Alabama al solicitar la fecha de ejecución de Gavin.

Keith Edmund Gavin recibirá la inyección letal

Un jurado condenó a Gavin por asesinato capital y votó 10-2 para recomendar la pena de muerte, que el juez impuso. La mayoría de los estados ahora requieren que un jurado esté de acuerdo por unanimidad para imponer una sentencia de muerte.

Un juez federal dictaminó en 2020 que Gavin no contó con un abogado eficaz en la vista de sentencia porque sus abogados originales no presentaron más pruebas atenuantes sobre la infancia violenta y abusiva de Gavin.

De acuerdo con el juez Gavin creció en un “proyecto de viviendas infestado de bandas en Chicago, viviendo en casas superpobladas que estaban en malas condiciones, donde estaba rodeado de actividad de drogas, delincuencia, violencia y disturbios”, escribió el juez de distrito de EEUU Karon O. Bowdre.

Un tribunal federal de apelaciones revocó la decisión y permitió que se mantuviera la condena a muerte.

Keith Edmund Gavin ha intentado retrasar su ejecución

Gavin ha estado tramitando sus propias apelaciones en los días previos a su ejecución programada. El miércoles presentó una solicitud manuscrita de suspensión de la ejecución ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

Alegó que un tribunal de circuito de Cherokee había rechazado erróneamente una apelación anterior porque no había pagado la tasa de presentación. Gavin escribió que se le debería haber eximido del pago debido a su condición de indigente.

También los detractores de la pena de muerte entregaron el miércoles una petición a la gobernadora Kay Ivey para que conceda el indulto a Gavin. Argumentaron que existen dudas sobre la imparcialidad del juicio de Gavin y que Alabama va en contra de la “tendencia a la baja de las ejecuciones” en la mayoría de los estados.

“No hay lugar para la pena de muerte con nuestros avances en la sociedad”, dijo Gary Drinkard, que pasó cinco años en el corredor de la muerte de Alabama.

Drinkard había sido condenado por el asesinato en 1993 de un vendedor de chatarra, pero la Corte Suprema de Alabama anuló su condena en 2000. Fue absuelto en su segundo juicio después de que sus abogados defensores presentaran pruebas de que estaba en casa en el momento del asesinato.

De llevarse a cabo, sería la tercera ejecución del estado este año y la décima del país, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. Texas, Georgia, Oklahoma y Misuri también han llevado a cabo ejecuciones este año. La Corte Suprema de Estados Unidos detuvo el martes la ejecución prevista de un recluso de Texas 20 minutos antes de que se le aplicara la inyección letal.

