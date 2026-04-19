Tiroteos Lo que comenzó como un conflicto familiar terminó en una masacre con ocho menores muertos, dos heridos y una ciudad rota En las redes sociales de Shamar Elkins, la vida parecía tranquila, la de un gran padre dedicado, creyente y amoroso, una vida llena de triunfos cotidianos: videos de recitales, fotos de diplomas por mayor progreso académico y la imagen de una hija mayor en una "pequeña cita a solas" el viernes por la tarde. Menos de 48 horas después, ese archivo digital del orgullo materno se convirtió en el prólogo de la peor masacre que esta ciudad del norte de Luisiana haya recordado jamás

Video Tiroteo en Louisiana deja ocho niños muertos en dos viviendas

Lo que la policía local de Shreveport describió como un "disturbio doméstico" la madrugada del domingo escaló hasta transformarse en una escena de terror. Shamar Elkins, un hombre de 32 años con un historial de uso imprudente de armas pero sin alertas rojas por violencia doméstica, asesinó a ocho menores —siete de los cuales eran sus propios hijos—, luego se dio a la fuga e inició una persecución que finalmente lo llevó a morir en un enfrentamiento a tiros con la policía.

El horror comenzó poco después de las 6:00 a. m. en la comunidad de Cedar Grove. Según los informes policiales, la disputa entre Elkins y su expareja cruzó un umbral irreversible cuando el hombre abrió fuego. El ataque no se limitó a un solo espacio; las balas alcanzaron a víctimas en tres viviendas distintas a lo largo de West 79th Street y Harrison Street. "Esta es una escena muy grande con varios niños fallecidos presentes", declaró el cabo Chris Bordelon, portavoz de la policía de Shreveport, con una gravedad que reflejaba el impacto emocional incluso en los oficiales más veteranos. Las víctimas tenían entre 1 y 14 años. En el caos, dos mujeres —incluida la madre de los niños— y un adolescente resultaron heridos. Mientras las mujeres luchan por su vida en estado crítico, la ciudad intenta procesar cómo un hombre que aparecía sonriendo junto a sus hijos en fotos familiares pudo ejecutar tal acto de crueldad.

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A medida que surgen detalles sobre Shamar Elkins, la pregunta inevitable sobre la prevención vuelve a reabrir una vieja discusión. En 2019, Elkins fue puesto en libertad condicional tras declararse culpable de uso ilegal de armas. En aquel incidente, disparó una pistola de 9 mm hacia un vehículo en movimiento frente a una escuela donde niños jugaban. A pesar de haber disparado en dirección a un recinto escolar, su historial no mostraba incidentes previos de violencia doméstica que pudieran haber activado protocolos de intervención más estrictos. "Simplemente no puedo empezar a imaginar cómo puede ocurrir un hecho así", confesó Wayne Smith, jefe de la policía de Shreveport, frente a los medios de comunicación locales.

Su desconcierto es compartido por el alcalde Tom Arceneaux, quien calificó el suceso como un evento que "estremece a toda la ciudad" y deja una huella duradera en el sentido de seguridad de la comunidad.

Las cifras

La masacre de Shreveport eleva a 114 el número de tiroteos masivos en Estados Unidos en lo que va del año, según datos del Gun Violence Archive . Sin embargo, la naturaleza doméstica de este ataque subraya una estadística más oscura: el peligro latente que representan las armas de fuego en manos de agresores dentro del hogar.

En el episodio del día de hoy, el sospechoso murió tras una persecución policial que terminó en la vecina parroquia de Bossier.

Una sociedad lastimada

Desde Washington, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, cuyo distrito incluye a Shreveport, calificó los asesinatos como "desgarradores". Pero más allá de las declaraciones políticas, el vacío queda en las aulas que hoy estarán vacías y en una madre que, hace apenas dos días, celebraba la vida de sus hijos, compartía fotos de su familia, destacando sus logros y la fortaleza de ser una comunidad, sin saber que el hombre que sonreía a su lado en esas imágenes que sumaban likes y mensajes de amor se convertiría en su asesino.

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