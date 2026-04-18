Lluvia de estrellas

Lluvia de meteoritos Líridas de 2026: Cuándo y dónde se podrá ver

La lluvia de Líridas, que reciben su nombre por irradiar desde la constelación de Lyra, comenzó desde el pasado 16 de abril y estará presente hasta el 25 de este mismo mes.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video ¿Para cuándo está programada la misión Artemis III? Después del éxito de Artemis II

La lluvia de meteoritos Líridas regresan este año, permitiendo ser observadas desde la Tierra, convirtiéndose en un fenómeno meteorológico que ocurren durante un corto periodo cada año, generando curiosidad entre los amantes del Espacio exterior.

La lluvia de Líridas, que reciben su nombre por irradiar desde la constelación de Lyra, comenzó desde el pasado 16 de abril y estará presente hasta el 25 de este mismo mes; alcanzando su punto máximo de visibilidad durante la madrugada del 22 de abril de 2026.

PUBLICIDAD

Más sobre Espacio

¿Cómo se tomaron las históricas fotos de la Luna y la Tierra en Artemis II?
3 mins

¿Cómo se tomaron las históricas fotos de la Luna y la Tierra en Artemis II?

Estados Unidos
La NASA no se detiene: ya prepara la misión Artemis III tras conquistar la Luna
2 mins

La NASA no se detiene: ya prepara la misión Artemis III tras conquistar la Luna

Estados Unidos
Tripulación Artemis II habla por primera vez tras su retorno a la Tierra: 'Estamos unidos para siempre'
3 mins

Tripulación Artemis II habla por primera vez tras su retorno a la Tierra: 'Estamos unidos para siempre'

Estados Unidos
Luego de Artemis II, la NASA recurre a Musk y Bezos para alunizar
3 mins

Luego de Artemis II, la NASA recurre a Musk y Bezos para alunizar

Estados Unidos
Día 7 del viaje a la Luna en la misión Artemis II: Astronautas descansan mientras viajan de regreso a casa
5 mins

Día 7 del viaje a la Luna en la misión Artemis II: Astronautas descansan mientras viajan de regreso a casa

Estados Unidos
Día 6 del viaje a la Luna en la misión Artemis II: Alcanza la humanidad el punto más lejano en el espacio
12 mins

Día 6 del viaje a la Luna en la misión Artemis II: Alcanza la humanidad el punto más lejano en el espacio

Estados Unidos
¿Quién es Christina Koch, la astronauta que acaba de romper el récord como la mujer que más lejos ha viajado en el espacio?
2 mins

¿Quién es Christina Koch, la astronauta que acaba de romper el récord como la mujer que más lejos ha viajado en el espacio?

Estados Unidos
La misión Artemis II inicia la fase final de su aproximación a la Luna y se espera que supere el récord de distancia de la Tierra del Apolo 13
4 mins

La misión Artemis II inicia la fase final de su aproximación a la Luna y se espera que supere el récord de distancia de la Tierra del Apolo 13

Estados Unidos
Día 5 del viaje a la Luna en la misión Artemis II: captan por primera vez la cara lunar oculta
6 mins

Día 5 del viaje a la Luna en la misión Artemis II: captan por primera vez la cara lunar oculta

Estados Unidos
Día 4 del viaje a La Luna en la misión Artemis II: Más de la mitad del camino recorrido y un olor a "quemado"
5 mins

Día 4 del viaje a La Luna en la misión Artemis II: Más de la mitad del camino recorrido y un olor a "quemado"

Estados Unidos

De acuerdo con el portal especializado Space, la lluvia de meteoros Líridas produce entre 15 y 20 meteoros por hora, pero cuando este se intensifica ocurre el llamado estallido en donde se producen hasta 100 meteoros por hora, aunque esto es un fenómeno inusual.

Expertos han señalado que para observar la lluvia de meteoritos no es necesario el uso de telescopios o cualquier otro artefacto, simplemente el ojo humano debe permanecer atento al menos 30 minutos y acostumbrar la vista a la oscuridad para poder detectarlas.

Video Meteorito de una tonelada se desintegra sobre Houston y podría haber dejado fragmentos en la zona

¿Dónde será visible la lluvia de meteoros Líridas?

Esta vez la lluvia de Líridas será visible en todo el mundo, mejorandose la visibilización en cielos oscuros, lejos de la contaminación lumínica.

Incluso en esta ocasión se pronostica un cielo despejado para el hemisferio norte, por lo que el cielo estará despejado, pues con la Luna en fase creciente, con visibilidad de aproximadamente el 30% de su superficie, el cielo se observará mayoritariamente oscuro.

Tips para ver la lluvia de meteoritos Líridas

  • Apartar la vista de Lyra para captar estelas de meteoros más largas y brillantes
  • Alejarse de las luces de la ciudad
  • Dirigir la mirada hacia el trozo de cielo más oscuro y despejado posible
  • Ubicarse en el lugar con una vista amplia y despejada: paisajes abiertos, campos, playas o cimas de colinas
  • Dale a tus ojos al menos 20 o 30 minutos para que se adapten
  • Evitar mirar el teléfono. Si lo haces tendrás que empezar de nuevo
  • Colocarse en una posición cómoda y fija hacia el cielo
Relacionados:
Lluvia de estrellasMeteorología

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
¿Quieres ser mi... novia?
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
Tráiler: Los encantos del sinvergüenza
El roomie
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX