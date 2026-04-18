Lluvia de estrellas Lluvia de meteoritos Líridas de 2026: Cuándo y dónde se podrá ver La lluvia de Líridas, que reciben su nombre por irradiar desde la constelación de Lyra, comenzó desde el pasado 16 de abril y estará presente hasta el 25 de este mismo mes.

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La lluvia de meteoritos Líridas regresan este año, permitiendo ser observadas desde la Tierra, convirtiéndose en un fenómeno meteorológico que ocurren durante un corto periodo cada año, generando curiosidad entre los amantes del Espacio exterior.

La lluvia de Líridas, que reciben su nombre por irradiar desde la constelación de Lyra, comenzó desde el pasado 16 de abril y estará presente hasta el 25 de este mismo mes; alcanzando su punto máximo de visibilidad durante la madrugada del 22 de abril de 2026.

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De acuerdo con el portal especializado Space, la lluvia de meteoros Líridas produce entre 15 y 20 meteoros por hora, pero cuando este se intensifica ocurre el llamado estallido en donde se producen hasta 100 meteoros por hora, aunque esto es un fenómeno inusual.

Expertos han señalado que para observar la lluvia de meteoritos no es necesario el uso de telescopios o cualquier otro artefacto, simplemente el ojo humano debe permanecer atento al menos 30 minutos y acostumbrar la vista a la oscuridad para poder detectarlas.

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¿Dónde será visible la lluvia de meteoros Líridas?

Esta vez la lluvia de Líridas será visible en todo el mundo, mejorandose la visibilización en cielos oscuros, lejos de la contaminación lumínica.

Incluso en esta ocasión se pronostica un cielo despejado para el hemisferio norte, por lo que el cielo estará despejado, pues con la Luna en fase creciente, con visibilidad de aproximadamente el 30% de su superficie, el cielo se observará mayoritariamente oscuro.

Tips para ver la lluvia de meteoritos Líridas