Astronautas Día 7 del viaje a la Luna en la misión Artemis II: Astronautas descansan mientras viajan de regreso a casa Tras su máximo acercamiento a la Luna, Artemis II establece diálogo inédito con la EEI y se encamina a la Tierra tras fallas superadas.

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Una semana después de su histórica misión, los astronautas del Artemis II tuvieron una "charla espacial" y se tomaron un merecido descanso, mientras viajan de regreso a casa, luego de haberse adentrado en el espacio más que cualquier ser humano para captar imágenes impresionantes de la Luna y la Tierra.

La tripulación de la nave Orion se despertó a las 11:35 horas, tiempo del Este de Estados Unidos, al ritmo de "Tokyo Drifting" de Glass Animals. Al igual que en el cuarto día, tampoco escucharon el estribillo.

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El Centro de Control de Misión en Houston estableció que Reid Wiseman , Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen tenían un punto principal en la agenda de su séptimo día de viaje: conversar con sus colegas de la Estación Espacial Internacional (EEI).

"Las actividades de hoy se centran en una comunicación entre naves espaciales, en la que la tripulación de la Expedición 74 a bordo de la Estación Espacial Internacional hablará con la tripulación de Artemis II a bordo de la nave espacial Orion", señaló.

Además, se descargaron datos científicos y los astronautas se reunieron con el equipo científico lunar de Artemis II para discutir y enviar todas sus observaciones del sobrevuelo alrededor de la Luna del día de ayer 6 de abril. La Casa Blanca y la NASA ya compartieron algunas fotografías históricas que puedes ver aquí.

Al amanecer, Wiseman continuó transmitiendo imágenes del encuentro lunar del día anterior, que estableció un nuevo récord de distancia para la humanidad. El momento culminante: una imagen de la puesta de la Tierra que recordaba a la del amanecer terrestre tomada por el Apolo 8 en 1968.

En dirección a la Tierra y con retrete operativo

A las 13:28 horas, tiempo del Este, los astronautas abandonaron la esfera de influencia lunar. Oficialmente emprendieron su regreso a la Tierra, debido a que la gravedad de nuestro planeta es más dominante sobre la nave.

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En medio de toda la atención mundial, se informó que el inodoro de Orion está "operativo" luego de días de fallas, según dijo el director de vuelo de la misión de la NASA, Rick Henfling.

Sin embargo, los astronautas recurrieron a "métodos alternativos" como dispositivos parecidos a pañales de adultos.

"El reto en el que estamos trabajando es en evacuar el tanque de aguas residuales. La ventilación es mucho menor a lo que estábamos esperando, así que hemos tenido que recurrir a otros métodos alternativos al baño", declaró Henfling en una conferencia de prensa.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, dijo a la tripulación tras el sobrevuelo lunar del lunes por la noche: "Definitivamente tenemos que arreglar algunos de los problemas técnicos" antes de la próxima misión Artemis.

El equipo evaluó una corrección de la trayectoria de retorno y dijeron a los científicos lo que han presenciado este martes.

Wiseman y su tripulación, los primeros exploradores lunares desde el Apolo 17 en 1972, tienen previsto amerizar el viernes frente a la costa de San Diego para concluir el vuelo de prueba de casi 10 días.

Reencuentro espacial

Aún emocionados por el sobrevuelo de ayer, los tripulantes de Artemis II conversaron con Jessica Meir, Chris Williams, Jack Hathaway (de la NASA) y Sophie Adenot (de la Agencia Espacial Europea), astronautas que están en la Estación Espacial Internacional y quienes tenían muchas preguntas.

Fue la primera comunicación por radio entre una nave lunar y una nave espacial. Las tripulaciones del programa Apolo de la NASA no tuvieron compañía fuera de la Tierra en las décadas de 1960 y 1970, la última vez que la humanidad zarpó hacia el espacio profundo.

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"Hemos estado esperando esto como no se imaginan", exclamó el comandante de Artemis II, Reid Wiseman.

Para Christina Koch y Jessica Meir fue un emotivo reencuentro espacial a pesar de la distancia de 370 mil kilómetros que las separaba. Ambas realizaron juntas la primera caminata espacial exclusivamente femenina del mundo en 2019, fuera del laboratorio orbital.

Koch le dijo a su "hermana espacial" que esperaba volver a encontrarse con ella en el espacio, "pero nunca pensé que sería así; es increíble".

"Me alegra muchísimo que estemos de vuelta juntos en el espacio", respondió Meir, "aunque estemos a unos kilómetros de distancia".

Meir, estadounidense que llegó al laboratorio orbital en febrero en la misión Crew-12 de SpaceX, preguntó a Koch cómo son las vistas desde la misión lunar.

"Me di cuenta no solo de la belleza de la Tierra, sino también de la inmensidad de la oscuridad que la rodeaba, y de cómo eso la hacía aún más especial", respondió Koch, quien también ha contemplado la Tierra desde la EEI y vivió ahí desde marzo de 2019 hasta febrero de 2020.

"Realmente me hizo ver lo parecidos que somos", agregó.

El centro de control de misiones de Houston organizó la charla cósmica entre los cuatro viajeros lunares y los tres residentes de la estación espacial, uno de la NASA y otro francés.

Los tres cosmonautas que actualmente residen en la EEI, Sergey Kud-Sverchkov, Sergei Mikaev y Andrey Fedyaev, no participaron.

Vacaciones merecidas

A las 15:30, hora del Este, los cuatro astronautas de Artemis II entraron en su periodo de vacaciones, luego de la maratónica sesión de ayer alrededor del satélite terrestre que incluyó la observación de un eclipse solar.

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Antes, tuvieron una reunión con la científica lunar principal del Centro de Control de la Misión, Kelsey Young. Los viajeros espaciales relataron cómo detectaron una cascada de diminutos puntos de luz en la superficie lunar, provenientes del impacto de escombros cósmicos.

Los destellos duraron apenas milisegundos y coincidieron, por casualidad, con el eclipse solar total del lunes por la noche.

La charla duró al menos media hora. Incluyeron detalles como la forma en que el reflejo de la luz terrestre en las ventanas y la nave espacial Orion, o incluso el brillo de la cinta Kapton naranja en la nave, afectó su proceso de recolección de datos científicos.

La misión que despegó el pasado 1 de abril prepara el terreno para el proyecto Artemis III del próximo año, una demostración de acoplamiento de un módulo lunar en órbita alrededor de la Tierra.

Artemis IV le seguirá en 2028, cuando dos astronautas intentarán aterrizar cerca del polo sur lunar.