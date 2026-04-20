Blue Origin Blue Origin investiga falla en cohete New Glenn tras dejar satélite en órbita incorrecta El incidente obligó a Blue Origin a suspender temporalmente los lanzamientos del New Glenn mientras se realiza la investigación.

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La compañía de cohetes de Jeff Bezos, Blue Origin , atribuyó el lunes a un motor defectuoso el fracaso de un lanzamiento el fin de semana que dejó un satélite en la órbita equivocada, condenándolo a la destrucción.

Los lanzamientos del enorme cohete New Glenn quedan suspendidos hasta que Blue Origin y la Administración Federal de Aviación (FAA) completen su investigación.

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El cohete despegó el domingo desde la Estación Espacial Internacional de Cabo Cañaveral. La primera etapa, reutilizada, tuvo un buen desempeño y aterrizó en una barcaza oceánica a los pocos minutos del lanzamiento. Sin embargo, la etapa superior no logró colocar el satélite en una órbita lo suficientemente alta como para iniciar las operaciones.

Los datos preliminares indican que uno de los motores de la etapa superior no produjo el empuje suficiente, declaró Dave Limp, director ejecutivo de Blue Origin.

Se suponía que el satélite se uniría a la red orbital de satélites de AST SpaceMobile, diseñada para proporcionar servicio directo desde el espacio a los teléfonos inteligentes.

Según la Fuerza Espacial de Estados Unidos, la etapa superior del cohete y el satélite reingresaron a la atmósfera el lunes. No se dispone de más detalles.

Este fue apenas el tercer vuelo del New Glenn, el imponente cohete de Blue Origin diseñado para transportar naves espaciales a la órbita. La NASA confía en el New Glenn para lanzar los módulos lunares Blue Moon del programa Artemis . La nave Starship de SpaceX también compite por llevar astronautas a la Luna ya en 2028.

Con una altura de más de 98 metros (320 pies), el cohete recibe su nombre en honor a John Glenn, el primer estadounidense en orbitar la Tierra en 1962.